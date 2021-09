Étudiantes, étudiants, cette nouvelle plateforme regorge de ressources pour vous

Lumni est une plateforme dédiée aux élèves de primaire, collège ainsi que les lycées. À présent, elle se tourne également vers les étudiants et étudiantes !

Bonne nouvelle pour les étudiants et étudiantes — qui en ont bien besoin en cette rentrée compliquée. Lumni, une plateforme gérée par plusieurs acteurs de l’audiovisuel public tel qu’ARTE ou France Télévisions, lance Lumni Etudiant, comme l’a annoncé ce lundi 27 septembre Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, en compagnie des ministres Jean-Michel Blanquer, Frédérique Vidal et Roselyne Bachelot.

Une grande quantité de contenu

Les thématiques que la plate-forme offre dans la rubrique « Étudiants » sont :

Orientation

Gérer ma vie étudiante

Organisation et méthode de travail

Bien-être et santé

Culture générale

Plus de 1200 contenus sont offerts sur la plateforme, dont des programmes en collaboration avec des vidéastes tels que Cyrus North, animateur de L’entre deux, une conversation entre lui et un ou une invitée sur un sujet de société.

Accompagner les étudiants et étudiantes

Après plus d’une année compliquée pour les étudiants, la plateforme veut apporter des outils de soutien avec par exemple des aides à l’orientation sur Parcoursup. Vous y trouverez aussi des témoignages d’étudiants et étudiantes, des contenus sur l’alternance, la césure… et bien d’autres choses !

En plus de conseils pratiques sur la vie d’étudiants, il y aussi plusieurs ressources sur le bien-être avec des sujets comme l’insomnie, la relaxation et la médiation…

Lumni Etudiant – Youtube

Des nouveautés prometteuses qui peuvent potentiellement aider certaines jeunes personnes dans leur quotidien d’étudiants et étudiantes.

Crédit photo : Lumni Etudiant