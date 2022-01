Janet Jackson raconte tous ses secrets, de Michael Jackson au Nipplegate, dans un docu édifiant

Même si elle compte parmi les plus grosses vendeuses de disques de l’histoire, Janet Jackson se voit traitée comme morte médiatiquement depuis le Nipplegate et les scandales autour de son défunt frère. Elle raconte enfin.

Un mamelon dévoilée contre son gré, et c’est toute une carrière qui s’effondre. Telle pourrait être résumée injustement la trajectoire hors-normes — et bien plus riche que cela — de Janet Jackson.

Artiste de la trempe de son frère surnommé King of Pop et de Madonna, la neuvième et dernière enfant du clan Jackson se voit presque traitée comme morte, médiatiquement, depuis ce scandale du Nipplegate daté du 1er février 2004.

2022, l’année où Janet Jackson ressuscite médiatiquement ?

Sa traversée du désert longue de 18 ans touche-t-elle enfin à sa fin ? Un premier documentaire, produit par le New York Times, la boîte de prod Left/Right et la chaîne de télé FX (soit la même équipe à l’origine du docu de février 2021, Framing Britney Spears) et diffusé le 19 novembre 2021 a déjà commencé à réhabiliter l’icône ; il s’agit de Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson, réalisé par Jodi Gomes.

Mais pour se redresser pleinement, voilà que la chanteuse se raconte plus longuement dans un autre documentaire en deux parties, réalisé par Ben Hirsch, et sobrement baptisé Janet.

« Mon histoire, racontée par moi, et non quelqu’un d’autre » — Janet Jackson

Plutôt que de se concentrer sur un seul épisode dramatique de sa vie, Janet Jackson s’y raconte dans toute sa complexité personnelle, professionnelle ainsi que dans ses relations aux autres (notamment en tant que fille de, soeur de, épouse de, et mère de), comme le laisse deviner la nouvelle bande-annonce dévoilée le 1er janvier 2022 de ce qui s’annonce comme un événement.

✨Happy New Year! It's the moment we've all been waiting for – night one of #JanetJacksonDoc premieres Friday, January 28th at 8/7c.✨@janetjackson @aetv pic.twitter.com/u8HtKs3edO — Lifetime (@lifetimetv) January 1, 2022

Janet raconte donc l’inestimable impact de la grande dernière du clan Jackson. Ce, grâce aux prises de parole de la première concernée, bien sûr, mais aussi d’autres artistes comme Samuel L. Jackson, Janelle Monáe, Mariah Carey ou encore Missy Elliott.

Image d’archive de Janet Jackson dans le documentaire réalisé par Ben Hirsch.

Janet Jackson rappelle son statut d’icône incontournable de la pop

Outre cette première partie attendue pour le 28 janvier 2022, puis une deuxième partie dont la date de diffusion n’a pas encore été dévoilée, Janet Jackson continue de faire parler d’elle, à travers une vidéo de décryptage de ses meilleurs looks pour le média Allure.

Mention spéciale à l’analyse de sa tenue dans le clip de What’s it gonna be (à partir de 3 minutes 30 dans la vidéo d’Allure ci-dessus) : elle portait des plumes de coq noir en guise de faux cils et des dizaines d’anneaux péniens comme autant de piercings pour orner sa combinaison de latex violette inoubliable.

Toutes ces apparitions médiatiques servent bien évidemment à préparer le terrain et faire monter l’impatience avant la sortie de son nouvel album extrêmement attendu par ses fans, dont la date de sortie courant 2022 n’a pas encore été précisée : Black Diamond.

