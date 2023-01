Janelle Monáe aux Critics Choice Awards : « Mon identité de genre influence mes décisions et mon travail »

Dans un discours aussi poignant qu’inspirant livré pendant les Critics Choice Awards, Janelle Monáe a célébré l’impact de sa queerness sur son travail et a invité les personnes LGBTQI+ à croire en elles-mêmes.

Récompensée lors de la cérémonie des Critics Choice Awards ce dimanche 15 janvier, l’actrice, compositrice et interprète américaine non-binaire Janelle Monáe a livré un discours poignant sur l’identité de genre.

« Mon identité influence mes décisions et mon travail »

Après Halle Berry, Zendaya, Gal Gadot ou encore Viola Davis, Janelle Monáe a reçu le septième prix SeeHer, pensé pour rendre hommage à une femme dont le travail participe à de meilleures représentations, défendre l’égalité entre les genres et à briser les stéréotyopes.

Actuellement à l’affiche de Glass Onion, le film Netflix à succès aux côtés de Daniel Craig, Janelle Monáe a livré un discours vibrant sur sa queerness en commençant par annoncer avec fracas que ses pronoms étaient « elle/elle, ils/eux et free-ass motherfucker. » Sur un ton plus sérieux, l’actrice a poursuivi :

« J’essaie de faire un effort dans mon travail pour mettre en lumière ceux qui ont été poussés aux marges de la société, qui ont été exclus ou relégués au statut d' »autre ». Et c’est personnel parce que je suis non-binaire, je suis queer, et mon identité influence mes décisions et mon travail. »

Une invitation à s’aimer

L’actrice de 37 ans s’est confiée sur le manque de confiance en elle dont elle souffrait autrefois, mais qu’elle a appris à surpasser, notamment grâce aux personnes ayant cru en elle :

« Il y a eu tellement de fois dans ma vie, vous tous, où je ne me voyais pas. Je ne pouvais pas voir ma lumière. Je ne pouvais pas voir au-delà de ma situation. Si vous connaissez mon histoire, je n’étais pas censée sortir de Kansas City, Kansas, pour être ici ce soir. (…) Mais merci, mon Dieu, tant d’autres personnes l’ont fait. Je ne m’abandonne pas, et ils m’ont donné des opportunités malgré mon propre manque de confiance. Je faisais semblant jusqu’à ce que je réussisse.

En se confiant sur sa propre histoire, Monáe a invité ses auditeurs LGBTQI+ à ne pas nier leur identité de genre, à s’accepter et s’aimer : « Donc, à toute personne comme moi qui regarde en ce moment, je veux juste que vous sachiez que je vous vois – mais je vous mets au défi de vous voir. »

