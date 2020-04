Je crée un compte instagram inspirationnel : EN ROUE LIBRE ep.10

C’est déjà le 10ème épisode de EN ROUE LIBRE !

En discutant avec exactement la même amie qui m’avait parlé de pâte à sel, on a fini par parler de ces superbes citations qui faisaient un carton sur Facebook dans les années 2010 (c’était il y a déjà 3 mois fiou’, le temps passe si vite).

Alors là, la foudre me tape et je me dis :

« Faut absolument que je fasse un compte Instagram de ça ! »

2h plus tard, je le dis à Doro, 4h plus tard j’appuyais sur « créer le compte ».

Créer un compte Instagram inspirationnel, la bonne idée du jour

Nous y voilà, un épisode de EN ROUE LIBRE spécialement dédié à la création d’un compte Instagram d’inspirations, de motivation, et de feel gooood (ça se passe ici @inspirationiste !).

Bien sûr, je fais de la parodie, n’y voyez aucune moquerie, ni aucun jugement, juste un bon moment ensemble où je vous fais découvrir les applications de retouches photos que j’utilise et on fait des blagues ensemble allongés dans un lit.

J’espère que ça vous plaira, à très vite le gang !

