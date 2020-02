Inscris-toi sur les listes électorales avant le 7 février, c’est important !

Tout savoir sur les élections municipales 2020 Si tu es bien inscrite ou inscrit sur les listes électorales, tu vas pouvoir voter aux prochaines élections municipales. Elles se tiendront les 15 et 22 mars 2020. Voici comment ça marche : Tu vas pouvoir élire des conseillers et conseillères municipales.

Ces conseillers et conseillères éliront ensuite le ou la maire.

Les mandats des conseillers et conseillères comme du ou de la maire durent 6 ans.

Ces élections se font au suffrage universel direct : ça veut dire que tous les citoyens, toutes les citoyennes peuvent voter, et que les candidats et candidates sont élus directement. Si tu veux en savoir plus, tu trouveras plus d’infos ici.

Pour pouvoir voter, va tout d’abord falloir t’inscrire sur les listes électorales. Et voter, ce n’est pas que pour les présidentielles !

Voter, ce n’est pas non plus réservé aux citoyens et citoyennes les plus zélées. Aller voter (et donc s’inscrire sur une liste électorale, tu suis ?), c’est pour tout le monde. Parce que c’est un droit.

Voici un petit topo sur les différents moyens de t’inscrire sur une liste électorale — et en passant, quelques arguments pour te rappeler à quel point c’est important de voter !

Dans quel cas dois-je m’inscrire ou me réinscrire sur les listes électorales ?

Si tu es majeure (les mineures n’ont pas le droit de vote)

Si tu as déménagé depuis ta dernière inscription ou réinscription sur les listes électorales

Si tu as envie de voter

Dans quel cas n’ai-je pas besoin de m’inscrire ou me réinscrire sur les listes électorales ?

Si tu vas avoir 18 ans au plus tard la veille des élections en question et que tu n’as pas déménagé depuis ton recensement à 16 ans, tu es automatiquement inscrite. Ta mairie devrait t’envoyer un courrier pour le confirmer.

Si tu n’as pas déménagé depuis ta dernière inscription ou réinscription sur les listes électorales, c’est bon aussi.

Attention, si tu es expatriée, ton cas peut être différent : renseigne-toi à l’ambassade ou au consulat de France dans ton pays de résidence.

Comment m’inscrire sur les listes électorales en mairie

Le plus simple est d’aller à la mairie de ton domicile (mairie d’arrondissement si tu vis dans une ville qui en est pourvue).

Il faut amener :

Une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport, ou encore permis de conduire avec ta tête de tueuse dessus)

en cours de validité (carte d’identité, passeport, ou encore permis de conduire avec ta tête de tueuse dessus) Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture de téléphone fixe, d’EDF, de gaz, attestation de domiciliation si par exemple tu habites en cité universitaire — c’est à demander à ton administration).

Tu peux amener le formulaire disponible sur cette page ou le remplir directement en mairie.

Et puis hop ! On enregistrera ta demande et t’enverra sous peu ta jolie carte d’électrice, aux couleurs de la République.

Comment m’inscrire sur les listes électorales par courrier

Tu peux accomplir le même schmilblick par courrier, ce qui t’évite d’avoir à aller en mairie aux horaires d’ouverture.

Il faut envoyer à ta mairie le fameux formulaire imprimé et rempli ainsi que les justificatifs cités ci-dessus. Tu peux trouver la bonne adresse via ce moteur de recherche.

Attention à la date : ici pour les élections municipales 2020, la date limite est le 7 février, il faut donc faire vite.

Comment m’inscrire sur les listes électorales via Internet

Miracle de la technologie, tu peux bien évidemment t’inscrire sur les listes électorales grâce à la magie d’Internet !

Il faut accéder au service en ligne ici et te créer un compte si tu n’en as pas déjà un. Ensuite, il faudra joindre les versions scannées de ta pièce d’identité et ton justificatif de domicile.

Ton dossier sera transmis et tu seras tenue au courant de la validité de tes justificatifs et de l’évolution de ta demande.

Comment voter par procuration

Tu peux aussi choisir de voter par procuration, c’est-à-dire que tu confies à quelqu’un d’autre ton vote.

Ça peut être une personne de ton entourage en laquelle tu as confiance : il ne s’agirait pas qu’elle vole ta voix en glissant un autre bulletin dans l’urne !

Il peut aussi s’agir d’un ou une militante du parti pour lequel tu votes. Rapproche-toi de l’antenne la plus proche de chez toi, tu trouveras sûrement des gens motivés.

À qui confier ma procuration ?

Voici les règles pour être mandataire d’une procuration, copiées/collées du Service Public lui-même :

« Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, mais pas forcément être électeur du même bureau de vote, ni du même arrondissement. À savoir : un citoyen européen peut uniquement être désigné comme mandataire pour voter aux élections municipales ou européennes. Par ailleurs, le jour du scrutin, le mandataire ne doit pas détenir plus de 2 procurations, dont une seule établie en France, soit : 1 procuration établie en France

ou 1 procuration établie en France et 1 procuration établie à l’étranger

ou 2 procurations établies à l’étranger. »

Comment accorder ma procuration ?

Pour accorder ta procuration à la personne que tu as choisie, il faut te rendre en commissariat ou gendarmerie, n’importe où en France, ou au tribunal d’instance de la ville où tu habites et/ou de la ville où tu travailles.

Tu dois venir en personne, tu ne peux pas envoyer quelqu’un à ta place.

Il faut ensuite remplir un formulaire que tu peux soit imprimer ici et compléter chez toi, soit remplir sur place. Voici un guide pour savoir comment ne pas te louper.

Sur place, tu donnes le formulaire, tu finis de remplir les mentions laissées vides (d’où l’utilité de lire le guide) et tu donnes ton justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire).

Tu peux établir ta procuration pour cette élection précisément (premier et/ou second tour) ou pour une durée limitée, qui ne peut pas excéder un an (tu peux résilier quand tu veux).

C’est à toi d’avertir la personne que tu as mandée : elle ne recevra aucun courrier pour l’avertir.

Le jour du vote, elle donnera ton nom, prouvera son identité et ce sont les gens du bureau de vote qui vérifieront que tu lui as bien accordé procuration.

Pourquoi voter, c’est important

Ici en France, le droit de vote est accordé à tous et toutes les citoyennes majeures. De plus, le processus électoral est soumis à un contrôle strict pour éviter les fraudes.

On peut estimer que la démocratie en France n’est pas parfaite, mais elle reste une chance. Nous avons la chance de pouvoir voter, en tant que citoyennes, en tant que femmes, en tant qu’adultes, en tant que personnes.

Aux dernières Municipales, en 2014, il y a eu 61% d’abstention chez les 18-24 ans selon une étude Ifop. C’est énorme. Car les jeunes représentent l’avenir, bâtissent le futur dans lequel tu vas grandir.

Si tu te demandes à quoi servent les élections municipales, je te renvoie vers ce dossier très complet. Et j’espère, humblement, que tu iras voter !

