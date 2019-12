17 idées de cadeaux de Noël pour ton père (car TMTC c’est galère)

Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée permet de contribuer au financement de madmoiZelle. : toute commande passée permet de contribuer au financement de madmoiZelle. Pour en savoir plus, clique ici

Mise à jour du 23 novembre 2019

Une box de vins bio et bons

Tu as un papa amateur de vin ET de bio ? J’ai ce qu’il te faut : la box Oé !

La mission de Oé est de promouvoir la viticulture durable et changer la manière de consommer.

Oé s’engage au quotidien dans des attitudes et des choix responsables : le verre, le carton, les bouchons que nous sélectionnons, l’encre, les déchets et le papier que nous utilisons.

L’énergie renouvelable qui nous éclaire. ET bien sur, le bon vin que nous vous proposons (souvenez-vous, c’est toujours celui qui est fini en premier).

La box Oé est remplie de bon vin en bouche, bio, vegan, respectueux des insectes, de la terre et de ses hommes.

Pour ravir ton paternel avec ces vins goûtus et écolo, tu as deux options :

Pour un papa amateur de lecture

Tu connais la box Kube, la seule box de lecture personnalisée qui contient un livre choisi sur-mesure pour chaque lecteur, et par un libraire indépendant ?

Non ? Ben moi non plus je ne connaissais pas !

Kube, c’est une nouvelle façon de découvrir ses livres, c’est aussi la meilleure idée cadeau pour un papa lecteur. Selon le format des bouquins et le contenu de la box, plusieurs choix d’offrent à toi :

Tu peux aussi acheter des cartes cadeaux et des jolis coffrets !

Publié le 19 décembre 2018

Une idée de cadeau pour un père, c’est dur

L’autre jour, je suis tombée sur un fil de discussion assez actif sur Reddit : Eh les darons, vous voulez quoi à Noël putain ?. La réponse plébiscitée par les internautes était :

— Demande à ta mère.

Autant vous dire que je me suis sentie moins seule dans cette galère annuelle qu’est : trouver un cadeau à mon père. L’homme qui ne veut pas grand-chose, qui s’achète ce qu’il veut et qui déteste s’encombrer de trucs inutiles.

Heureusement qu’il y a la bouffe dans la vie parce que sinon le papa Haegel il aurait RIEN en-dessous du sapin c’est moi qui vous le dit.

Mais revenons à nos moutons. Pourquoi galérer dans mon coin ? J’ai remué les Internets entiers pour vous trouver ces VINGT idées cadeaux pour darons. Une sélection garantie (presque) sans paire de chaussettes.

Le kit pour faire pousser des pleurotes

J’AIME TROP LES CHAMPIGNONS donc j’aime trop ce kit. C’est tout bête : la boîte est pleine de terreau et de mycélium, on pschitte et en quelques jours, hop, récolte de pleurotes.

On les coupe, on les rince, on les fout dans une poêle avec un peu de persil et d’ail, on les met dans des pâtes aux champignons, dans une omelette, bref on fait ce qu’on veut et la vie est belle.

La guillotine à saucisson

Rien que les mots « guillotine à saucisson » suffisent à me mettre en joie. En plus, celle-ci est fournie avec un protège-doigt (pratique quand papa envisage la fin de la bouteille de vin) et une lame de rechange !

Bonus : la guerre entre les fans de tranches épaisses et les adeptes de tranches fines est enfin réglée, tout le monde fait comme il veut, la paix règne sur le monde.

Les infuseurs à thé qui pêchent au bord de la tasse

J’ai absolument défailli devant la beauté de ce petit objet : un délicat pêcheur tout de blanc vêtu, qui tient au bout de sa canne le sachet de thé que ton daron savourera avec plaisir.

Encore mieux s’il ne refuse pas de taquiner la truite quelques fois par an.

Une liseuse, pardi !

Environ le meilleur cadeau de Noël pour une bonne partie de la population depuis qu’elles sont vendues au grand public, les liseuses semblent se faire leur trou dans les foyers français.

Si ton daron t’a emprunté la tienne pendant 2 mois « sans faire exprès », tu sais ce qu’il te reste à faire.

Une coque robuste pour protéger son téléphone

Ou comment dépenser un peu d’argent pour ne pas claquer des centaines d’euros parce que l’iPhone a fait un backflip depuis le rebord de la terrasse.

J’ai mis la coque pour iPhone 6 / 6s Spigen car c’est celle que j’ai et elle est top, mais il en existe bien sûr pour tous les modèles de toutes les marques !

Une batterie nomade de secours pour son téléphone

Tout à fait sobre et plutôt élégante, cette batterie devrait trouver sa place dans la poche intérieure du manteau de ton père.

Des chaussettes et un boxer Gaston Lagaffe

Je m’étais promis de ne pas mettre de chaussettes car c’est vraiment le cadeau bateau pour un daron mais… AVEZ-VOUS VU CES MERVEILLES ?

Le bon tour de cou qui tient chaud

Ok, ça aussi c’est UN PEU bateau mais je vois pas beaucoup d’hommes (de la génération de mon père) porter des tours de cou, alors que c’est quand même grave chouette et ça change des écharpes grises tristounes.

Ainsi, voilà.

Le kit de barbier pour devenir le plus beau

Pour se raser à l’ancienne, rien de mieux !

La carte du monde à gratter, pour les darons baroudeurs

Si ton père aime voyager et parle tout le temps de « son road trip » (même si c’était juste un Lille-Bruxelles en 4L), ou s’il veut voir le monde maintenant que ses enfants sont grands, en voilà un chouette cadeau !

Le calendrier « Putain » pour un père très français

« Putain » est probablement le mot le plus versatile de la langue française. Dans son sens premier, c’est une insulte, mais il est devenu marqueur de colère, de joie, d’enthousiasme, de douleur, de surprise, d’affection… bref, d’un peu tout.

Si ton père est grossier comme le Capitaine Haddock, offre-lui ça et colle donc des cœurs autour du mois qui t’a vue naître ! (Moi c’est Putain de Grisaille.)

Le découpeur à mediator pour papa guitariste

Si ton père est guitariste ET tête-en-l’air, donc du genre à perdre ses mediator partout, cet outil permettant d’en découper dans n’importe quelle carte rigide va lui sauver la vie !

Attention s’il est TRÈS tête-en-l’air cependant : il serait dommage qu’il fasse un mediator dans sa carte de crédit…

La carte multi-usages à glisser dans son portefeuille

Ce wallet ninja fait décapsuleur, tournevis, règle, ouvre-boîte, économe, il paraît même qu’il déclare tes impôts à ta place.

Plus mature qu’un hand spinner si ton père est du genre à avoir toujours besoin de s’occuper les mains.

Une box de vin ou de bière, pour des apéros qui chantent

Si ton père aime les bonnes choses et la bonne boisson (à consommer avec modération), voici de quoi lui faire régulièrement découvrir des merveilles ! Avec de la chance, il t’invitera à les déguster…

La box pour les darons qui pensent que « c’était mieux avant »

J’exagère, je suis taquine.

NostalGift est une box tournée autour de la nostalgie, donc beaucoup de retro-gaming, des bonbons qui rappellent l’enfance, des jouets des années 90…

Si tu veux faire un concours de « qui peut enfourner le plus de caramels mous » avec ton père à Noël ou lui offrir des boutons ed manchette Pac-Man, c’est là, quoi !

La box déco pour papa au goût pointu

Chaque mois, une équipe de designers crée un objet, le met dans la box et hop, c’est livré chez ton daron. Il pourra te l’envoyer sur WhatsApp ou te taguer sur son post Insta #minimalism #design #homesweethome.

(Oui ok je n’ai aucune idée d’à quoi ressemble un papa connecté, le mien a appris à envoyer des SMS en 2013.)

Joyeuses fêtes à vous et à vos darons, dites-moi si vous avez trouvé votre bonheur dans cette sélection !

