« J’aimerais bien porter du maquillage, mais je débute et j’ose pas. » « Nan mais moi je sais JAMAIS quelle couleur mettre sur mes yeux, alors j’abandonne. »

Si tu es entourée d’ami·es qui rêvent de porter du maquillage mais qui n’osent pas se lancer, ou qui ne savent jamais comment se maquiller les yeux ou la bouche, bienvenue.

Je vais te donner des idées de cadeaux pas chers pour les encourager, tous chopés chez NYX Professional Makeup parce que je trouve la marque cool et pas chère, du coup pour commencer c’est un bon rapport qualité/prix peu contraignant du porte-monnaie.

Les couleurs dans le maquillage, c’est toi qui les choisis

Déjà, tu peux rassurer la personne en lui expliquant qu’elle peut te faire confiance avec ton cadeau, ces couleurs lui iront bien, tu l’as lu sur madmoiZelle. Méhéhé.

Ensuite, je compte sur toi pour lui transmettre cette simple phrase : en maquillage, il n’y a pas de règles. Il y a seulement ce que tu es prêt·e à assumer !

Si ça rassure ton ami·e de savoir exactement quelles couleurs sont faites pour son iris ou son teint de peau, c’est normal. Il y en a effectivement qui flattent plus que d’autres.

Mais elle peut complètement surpasser ces règles de « un œil bleu ne doit pas mettre du bleu », car c’est FAUX. Elle peut porter tout ce qu’elle veut.

Bon c’est mieux de choisir un fond de teint qui correspond à sa carnation. Mais pour le reste, les yeux, la bouche, le blush ou l’highlighter, c’est FREEEEEEEE ! Allez, c’est parti !

La palette pour ton amie aux yeux verts

Les teintes cuivrées/orangées sont magnifiques sur les yeux verts ! Ainsi que les tons violines et les mauves. Mais j’ai un coup de cœur pour ces tons très épicés, parfaits en plus pour l’automne et l’hiver.

Ultimate Edit Petite Palette, NYX Professional Makeup, 5,90€

La palette pour ton amie aux yeux bleus qui débute enmake-up

Les yeux bleus sons joliment mis en avant par des beiges, des bruns et des dorés.

Cosmic Metals Palette, NYX Professional Makeup, 7,90€

La palette pour ton amie aux yeux bruns

En théorie, on dit que les yeux bruns peuvent tout mettre ! Mais les violets et fuschia chauds sur les yeux bruns font des merveiiiilles !

Mystic Petals Palette, NYX Professional Makeup, 12,50€

Le trio pour celles et ceux qui veulent porter du rouge à lèvres

La première fois que j’ai mis du rouge à lèvres rouge, ça m’a fait un électrochoc, et depuis rien n’a pris la place du rouge dans mon cœur.

Je m’extasie toujours autant devant toutes les teintes qui existent mais rien en make-up ne me donne plus confiance en moi qu’un beau rouge qui CLAQUE.

Coffret trio de rouges à lèvres, NYX Professional Makeup, 12€

Pour aider ton ami·e à franchir ce cap, tu peux lui offrir ce trio. 3 teintes mates, du rouge vif au plus bordeaux en passant par une teinte légèrement plus framboise.

Une grande palette pour commencer à mettre du fard à paupières

Cette palette de tons chauds est parfaite pour débuter avec le fard à paupières.

Elles sont simples à porter, souvent dans des tons nude. La palette ira à toutes les couleurs d’iris, et conviendra aux fans d’irisés comme à celles qui préfèrent les mats.

Palette Ultimate Shadow, NYX Professional Makeup, 17,90€

Un lipstick pour se mettre au maquillage nude

Commencer à porter du make-up avec des teintes proches de sa carnation, ça permet de démarrer ce voyage merveilleux de façon paisible.

La gamme Lip Lingerie de NYX est cool pour ses teintes et aussi sa texture qui te laisse pas les lèvres aussi sèches que l’air de l’Arizona.

Rouge à lèvres liquide mat, NYX Professional Makeup, 7,90€

En plus tu peux lui faire tourner ce tuto de Manu pour capter comment ça marche.

Un gloss et un highlighter pour apprivoiser le make-up multi-reflets

Le multi-reflets met ton ami·e en émoi ? Le métallique mat peut être impressionnant, alors pour commencer, tu peux lui offrir un gloss !

Gloss duo chromatique, NYX Professional Makeup, 7,90€

Et si tu sens qu’il ou elle est conquis·e, dégaine cet highlighter à la base mauve !

Gel illuminateur, NYX Professional Makeup, 13,90€

Un coffret pour assouvir sa passion des paillettes

Ta pote est obsédée par les paillettes mais n’ose pas en mettre dans le visage parce qu’elle a peur que ça fasse trop ?

À mon avis elle ne pourra pas se retenir en voyant ce coffret de 10 pots, avec de la colle spécialisée pour fixer le tout !

Coffret de paillettes, NYX Professional Makeup, 69,90€

Si ton amie ne jure plus que par les paillettes biodégradables, les marques In Your Dreams et Sleek en proposent sur ASOS.

Le calendrier de l’Avent beauté, pour l’enthousiaste prêt·e à tout tester

Si tout ce qui manque à ton ami, c’est d’avoir des produits pour s’amuser ? Parmi les calendriers de l’Avent beauté, tu peux lui offrir le calendrier de l’Avent NYX !

La personne y trouvera des rouges à lèvres, des ombres à paupières, des highlighters et des blushs.

Calendrier de l’avent 24 jours, NYX Professional Makeup, 79,90€

Sinon, tu peux lui offrir la box madmoiZelle « Christmas Party », où il y aura plein de produits choisis avec soin par Carotte pour fêter Noël comme il se doit !

