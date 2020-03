Hugo Décrypte dément les rumeurs sur le Coronavirus !

Hugo Décrypte, étudiant à Sciences Po qui décrypte l’actualité politique en 5 minutes chrono sur YouTube, revient cette fois-ci avec une vidéo sur un sujet qui inquiète beaucoup : le Coronavirus.

Je remarque de plus en plus de personnes portant des masques dans les transports en commun, et des regards pleins de sous-entendus si j’ai le malheur de tousser ou d’éternuer dans le métro bondé…

Hugo Décrypte vérifie les rumeurs sur le Coronavirus

Dans un climat frôlant la psychose, Hugo Décrypte entend démêler le vrai du faux et tordre le cou aux idées reçues. Toutes ses infos sont factuelles et vérifiées.

Une vidéo utile, dont je te résume les principaux enseignements !

Le Coronavirus, comment ça se transmet ?

Le Coronavirus se transmet lors de contacts étroits dans un espace confiné à moins d’un mètre pendant 15 minutes. Par exemple un bureau, les transports ou une salle de classe.

Le premier mode de transmission est l’air, par éternuements ou postillons par exemple.

La deuxième façon de contracter le virus est le contact physique avec une personne infectée, ou bien par objet interposé, comme une poignée de porte ou une barre de métro.

Le Coronavirus, c’est la même chose que la grippe ?

Le Coronavirus, ça n’est pas la même chose que la grippe, même si les symptômes se ressemblent, explique Hugo.

Ils se composent principalement de fièvre, de courbatures, de frissons et de toux, et dans les cas les plus sévères, de difficultés respiratoires.

Cependant, le taux de létalité, c’est à dire la proportion moyenne de personnes qui meurent de la maladie en cas d’infection, est plus élevé pour le Coronavirus que pour la grippe.

Pour le Coronavirus, il est de 2,5% à 3%, soit 30 fois plus que pour la grippe, qui a un taux de létalité de 0,1%.

L’indice de contagiosité est également plus élevé pour le Coronavirus : chaque personne infectée contamine entre 1,5 et 3,5 personnes, soit deux fois plus que la grippe.

La chaleur du printemps va-t-elle tuer le Coronavirus ?

Selon Hugo Décrypte, il est trop difficile de se prononcer sur ce point pour le moment.

L’été, les gens sont mois confinés à l’intérieur, ce qui limite la propagation du virus. La chaleur pourrait également avoir une incidence sur le virus selon certains scientifiques.

La communauté scientifique ne s’accorde cependant pas sur le sujet, et le virus est encore trop peu connu pour avoir une réponse certaine à cette question.

Porter un masque, ça sert à quelque chose face au Coronavirus ?

Oui et non ! Il y a deux types de masques : les masques de chirurgien, et les masques FPP2.

Hugo explique que les masques de chirurgien sont utiles pour les personnes ayant voyagé dans une zone touchée par le Coronavirus pour ne pas transmettre le virus aux autres.

Mais seuls les masques FPP2 permettent de ne pas recevoir le Coronavirus, ni le transmettre ! Ce dernier est cependant destiné aux professionnels de santé, et pas au grand public.

Hugo rappelle que le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres du virus, c’est de se laver les mains très régulièrement.

Existe-t-il un vaccin contre le Coronavirus ?

Il n’existe pour l’instant aucun vaccin, mais des recherches sont en cours, et un vaccin pourrait être commercialisé d’ici quelques mois.

Les enfants sont-ils épargnés face au Coronavirus ?

C’est vrai, les enfants sont moins touchés que les adultes (seulement 2% des contaminés ont moins de 19 ans), et ce sont principalement les personnes âgées qui en meurent.

Les écoles vont-elles toutes fermer ?

Certaines écoles sont fermées à cause de cas de Coronavirus, mais elles sont situées dans des zones à risques.

Mais il est vrai que le gouvernement réfléchit à des alternatives comme des cours à distance.

Les rumeurs les plus WTF sur le Coronavirus

D’autres rumeurs plus WTF sont démenties par Hugo Décrypte.

L’une d’elle stipulait que la cocaïne tuait le Coronavirus ! Elle avait été lancée par un montage avec un faux bandeau de chaîne d’info. Cette rumeur est bien sûr fausse d’un point de vue scientifique.

Une autre rumeur absurde, et en plus raciste, fait craindre à certaines personnes d’attraper le virus en mangeant dans un restaurant asiatique.

Alors que le virus ne se transmet pas par la nourriture ! Et il ne concerne d’ailleurs pas que les personnes d’origine asiatique…

Si certaines personnes envisagent de s’enfermer dans un bunker sous la terre et font des réserves en cas de pénurie dans les magasins, rien ne justifie un confinement généralisé.

Dernière rumeur : le Coronavirus serait un complot, parce que le terme a été retrouvé sur de vieux flacons de gel hydralcoolique… Sauf que rien de choquant à ça, car le Coronavirus désigne une catégorie de virus qui existe depuis longtemps.

Et même : le Coronavirus a été inventé par le gouvernement français pour détourner l’attention de la réforme des retraites ! Bien sûr, la véracité de cet argument n’est pas avérée…

La question finale : est-ce qu’on va tous mourir à cause du Coronavirus ?

50 000 personnes ont été soignées sur les 92 000 contaminées dans le monde. Soit beaucoup, beaucoup plus que le nombre de morts, estimé à environ 3 300.

Les personnes qui en sont mortes avaient par ailleurs pour la plupart des défenses immunitaires très faibles ou d’autres maladies ou conditions qui ont été amplifiées par le Coronavirus.

J’espère que cet article t’aura permis d’y voir plus clair malgré le climat d’inquiétude qui règne autour du virus ! Et toi, as-tu entendu d’autres rumeurs WTF sur le Coronavirus ?

