Glossier débarque chez Sephora… Mais seulement aux États-Unis et au Canada (pour l’instant) 

Glossier aura attendu 8 ans pour céder aux sirènes de Sephora. Aujourd’hui, c’est chose faite : la marque débarquera dans les boutiques de l’enseigne de parfumerie du groupe LVMH début 2023.

Créé en 2014 par Emily Weiss, Glossier a développé une stratégie différenciante pour une jeune marque : vendre ses produits en direct via son site marchand et quelques boutiques situées principalement aux États-Unis (Seattle, Los Angeles, Miami) et en Angleterre (Londres). Mais avec les années, l’entreprise a vu sa popularité décliner malgré des propositions intéressantes en termes de maquillage et de soin. Si la marque fait partie d’une industrie en constante mutation, sa fondatrice a elle-même pointé « de mauvaises décisions prises par l’entreprise ». Début 2022 par exemple, elle avait dû se séparer d’un tiers de ses effectifs…

Heureusement, cette tendance va probablement s’inverser, puisque la griffe commence à travailler sur son accessibilité choisissant d’intégrer, à partir de début d’année 2023, toutes les boutiques et le site marchand du géant Sephora… Seulement aux États-Unis et au Canada pour l’instant. Mais il est probable qu’une arrivée en France se précise bientôt puisque le schéma de distribution du parfumeur français fonctionne ainsi.

« En tant que l’une des marques les plus recherchées sur Sephora.com, nous savons que nos clients seront ravis de retrouver leurs produits Glossier préférés en ligne, sur l’application Sephora et dans nos magasins. » Artemis Patrick, vice-présidente exécutive de Sephora et directrice mondiale du Merchandising, dans un communiqué.

Glossier sur une pente ascendante à nouveau ?

Les marques de cosmétiques font très souvent face à des variations d’intérêt de la part de leurs clients. En même temps, l’offre en termes de produits de beauté est exponentielle et de nouveaux noms débarquent dans cette industrie tous les jours. Glossier, malgré son positionnement très avant-gardiste (depuis largement rejoint par d’autres) ne fait pas exception.

Changement de CEO, élection d’une égérie en la personne d’Olivia Rodrigo, développement dans de nouvelles sphères de distributions très bientôt… La marque se veut plus accessible que jamais. Et ça semble fonctionner ! Au-delà de sa venue prochaine chez Sephora, Glossier a récemment annoncé l’ouverture prochaine de boutiques : à Washington DC, Atlanta, Philadelphie et Brooklyn. Toujours pas de ville française en vue, mais on a toujours l’e-shop pour nous consoler…

Crédits de l’image de une : @glossier.