Foot Locker crée Cozi, sa marque de joggings « pour femmes », et ça va jusqu’au 4XL

Dirigé depuis 2021 par l’influente créatrice sportswear Melody Ehsani, Foot Locker lance sa propre marque de fringues de sport pour femmes, Cozi. Et le résultat — des basiques à prix accessible — s’avère aussi pratique que confortable. Tout ce que demande le chill.

Doit-on cette nouvelle marque propre à Foot Locker à l’influence de Melody Ehsani ? Nommée à la direction des collections femmes de cette chaîne d’origine américaine de boutiques multimarques de sport, cette influente créatrice dépoussière avec brio l’enseigne.

Foot Locker se modernise et lance sa nouvelle marque « femmes », Cozi

Celle qui conjugue streetwear et féminisme avait lancé une première collab’ Foot Locker x Melody Ehsani en juin 2021. Puis l’enseigne a sorti sa propre marque adressée à tous les genres, LCKR. Et voilà qu’elle sort carrément une nouvelle griffe, sobrement baptisée Cozi.

Annoncé le 14 décembre 2021, le fruit de ce travail s’avère d’ores et déjà disponible sur l’eshop de Foot Locker et dans une sélection de points de vente physique.

D’après l’enseigne, Cozi s’adresse aux « femmes qui suivent les tendances, aiment les sneakers et ont envie d’une garde-robe de basiques de qualité à un prix abordable. »

Des basiques cosy à petit prix : la promesse de Cozi de Foot Locker

Le premier jet de Cozi se compose de sweatshirts à col roulé, de hoodies et de pantalons de jogging — tous en molleton de coton bien moelleux et chaleureux. Le tout dans des couleurs faciles à vivre et assortir ou dépareiller : du crème, du vieux rose, du noir, et du safran.

Avec des tailles comprises entre le XS et le 4XL, et des prix entre 25 et 45€, c’est donc une marque qui ne propose peut-être rien de bien révolutionnaire, mais se fonde au moins sur son expertise en la matière pour la proposer à un large panel de morphologies et à des tarifs accessibles.

Avec près de 3.000 points de vente dans 28 pays différents, ça va rendre cette dégaine beaucoup plus facile à essayer et adopter pour qui serait tenté.

À lire aussi : Et les baskets préférées des Françaises et Français sont…

Crédit photo de Une : Foot Locker.