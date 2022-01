Fin de Parcoursup, droit de vote à 16 ans… Anne Hidalgo présente son projet présidentiel

La candidate PS Anne Hidalgo a annoncé son programme de 70 propositions. Suffisantes pour faire la différence, alors que les intentions de vote ne décollent pas, et qu’elle a abandonné l’idée de participer à la Primaire populaire ?

À la peine dans les sondages (qui lui attribuent 3,5% des intentions de vote), et essuyant les refus de débattre de ses adversaires de La France Insoumise et des Verts dans le cadre de le primaire populaire, Anne Hidalgo s’accroche pour faire entendre sa voix, à trois mois du premier tour. Elle présentait ce matin son programme de candidate à l’élection présidentielle. Petit tour d’horizon.

La suppression de Parcoursup

Une suppression pure et simple de Parcoursup, le dispositif mis en place en 2018 sous Emmanuel Macron pour remplacer Admission Post-Bac afin d’orienter les bacheliers et bachelières et gérer leurs vœux d’affectation, c’est ce que prévoit Anne Hidalgo si elle est élue présidente.

« C’est un logiciel qui décide de la vie de nos enfants, de façon totalement inhumaine, qui met en stress tout le monde et qui gère la pénurie de moyens dans l’enseignement supérieur », a affirmé la candidate PS ce matin sur France Inter.

À gauche, tout le monde, de Fabien Roussel à Yannick Jadot, est globalement sur la même ligne et veut supprimer cette machine à injustice qui a broyé le moral des lycéens et des lycéennes ces dernières années.

La démocratie dans le programme d’Hidalgo

Autre signe que la candidate du PS espère conquérir le vote des jeunes, elle veut aussi abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans.

Anne Hidalgo souhaite aussi favoriser la participation des citoyens et évoque la mise en place d’un référendum d’initiative citoyenne, revendication chère au mouvement des Gilets Jaunes, ainsi que la prise en compte du vote blanc.

Enjeu de débat entre elle et le chef du PS Olivier Faure ces derniers mois, Anne Hidalgo intègre finalement dans son programme le droit de vote pour les étrangers résidant en France lors des élections locales. Une « arlésienne » à gauche, toujours présente dans les programmes et jamais mise en application au fil des mandats, rappelle Le Monde.

Hausse des salaires, débat sur le cannabis et fin de vie

D’autres mesures apparaissent, rappelle Libération, comme la revalorisation du Smic de 15%, un maintien des retraites à 62 ans, la parité salariale dans les cinq ans, la création d’un service publique de la petite enfance. En cette journée de grève des enseignants, avec une mobilisation historique, Anne Hidalgo annonce-t-elle toujours le doublement de leur salaire comme en septembre dernier ? C’est loin d’être aussi tranché, la méthode change un peu, mais, assure la candidate, le résultat sera le même :

Sur le salaire des enseignants, @Anne_Hidalgo précise son programme : "Nous démarrerons par la rémunération d'entrée des jeunes professeurs des écoles, qui sera amenée à 2300 euros" #Elysee2022 #le79Inter pic.twitter.com/p1sXD8RK2e — France Inter (@franceinter) January 13, 2022

Sur le sujet de la légalisation du cannabis, Anne Hidalgo reste prudente et veut engager une « conférence de consensus ». Autre enjeu de société sensible, celui de la fin de vie : la candidate entend présenter une loi pour notamment avoir le droit d’accéder à une aide à mourir.

Hidalgo à la peine, mais déterminée

Dénonçant sur France Inter une « complaisance » à l’égard du candidat Éric Zemmour, Anne Hidalgo a jugé qu’« il vaut mieux être un négationniste d’extrême-droite plutôt qu’une femme de gauche social démocrate. »

Et si la désormais candidate Christiane Taubira remporte la primaire populaire dont le vote en ligne doit avoir lieu du 27 au 30 janvier ? Elle l’affirme : elle ira jusqu’au bout et ne se rangera derrière personne.

