Christiane Taubira à la Primaire populaire : une chance de rassembler à gauche ?

L’ancienne ministre avait promis de ne pas être « une candidate de plus ». Christiane Taubira a annoncé qu’elle se pliera au verdict de la Primaire populaire. Mais est-ce vraiment la fin de l’éparpillement à gauche ?

« J’accepte le risque de la démocratie. J’accepterai le verdict de la Primaire populaire. »

Après avoir laissé planer le doute en décembre, en annonçant qu’elle envisageait de se présenter à l’élection présidentielle, Christiane Taubira passera donc par la case Primaire.

L’ancienne ministre a annoncé ce dimanche 9 janvier qu’elle se soumettra au vote de la Primaire populaire avec l’espoir de créer l’union à gauche. « C’est la plus belle et la plus forte des légitimités », a-t-elle affirmé en visite à Bondy :

La Primaire populaire, c’est quoi ?

La Primaire populaire se tiendra du 27 au 30 janvier et vise à désigner la personne qui saura incarner l’union autour des « valeurs écologiques, démocratiques et sociales ».

Ce mouvement citoyen soutenu par de nombreuses personnalités de tous horizons — de la militante Rachel Keke à l’actrice Lucie Lucas en passant par le réalisateur Cyril Dion et la politologue Fatima Ouassak — travaille depuis plusieurs mois à faire émerger le ou la candidate de la gauche.

Dix personnalités, dont certaines sont déjà candidates à l’élection, ont émergé du processus : Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Pierre Larrouturou, Clémentine Autain, Charlotte Marchandise, François Ruffin, Anna Agueb-Porterie, Gaël Giraud, et enfin Christiane Taubira.

Les inscriptions au scrutin sont ouvertes depuis mi-décembre et se terminent le 23 janvier. Le vote est électronique, comme cela avait été le cas pour la primaire écologiste en septembre dernier. 300 000 personnes sont déjà inscrites.

Nous saluons la décision de @ChTaubira d’accepter de se soumettre au résultat de ce qui s’annonce être le plus gros processus de désignation de la présidentielle.

Les citoyens ont jusqu’au 23/01 pour s'inscrire massivement au vote de la #PrimairePopulaire.https://t.co/SAvTRRkYpP — La Primaire Populaire (@PrimairePop) January 9, 2022

Et du côté des autres candidats et candidates ? L’idée de participer à la Primaire populaire est loin de faire consensus.

La veille de l’annonce de Christiane Taubira, Anne Hidalgo, candidate désignée pour représenter le PS à l’élection présidentielle a affirmé ne pas voir l’intérêt d’une primaire sans la présence des Verts, et donc de Yannick Jadot. Ce dernier a réitéré ce matin son refus de s’engager dans un nouveau processus d’élection d’un candidat, étant déjà celui désigné par la primaire écologiste.

Refus tout aussi tranché du côté de Jean-Luc Mélenchon, qui a à nouveau martelé son refus d’aller à la primaire populaire.

Christiane Taubira, qui appelle à un rassemblement (mais derrière elle), saura-t-elle devenir l’incarnation des valeurs de la gauche, en arrivant seulement aujourd’hui dans la course et en passant par le chemin de la Primaire populaire ? À presque trois mois du premier tour, le temps de l’éparpillement semble encore loin d’être révolu.

Comment voter à la Primaire populaire ? Participer au scrutin de la Primaire populaire vous intéresse ? Rien de plus simple : il suffit de vous inscrire en ligne. L’inscription est gratuite et ouverte aux Françaises et aux Français âgées de 16 ans et plus. Il s’agit d’un vote unique, au jugement majoritaire : les candidats et candidates sont évaluées par les électeurs et électrices selon un système de mentions. Toutes les réponses à vos questions sont sur la FAQ de la Primaire populaire.

Crédit photo : L’Humanité (capture Youtube)