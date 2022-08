États-Unis : le Kansas protège par référendum son droit à l’IVG et devient un symbole de résistance

Cet État conservateur a choisi de protéger le droit à l’avortement, quelques semaines après la révocation de l’arrêt Roe vs. Wade. Un symbole extrêmement fort, alors que plusieurs ont déjà quasi complètement interdit l’IVG.

C’était inattendu et l’issue n’en est que plus porteuse d’espoir. Le Kansas, État du centre des États-Unis plutôt conservateur (et que Donald Trump a remporté en 2016, puis en 2020), vient d’envoyer un signal fort en votant à plus de 60% contre le retrait du droit à l’avortement dans sa Constitution ce mardi 2 août.

il s’agit d’un résultat très clair, salué par la gouverneure démocrate du Kansas, Laura Kelly :

« J’ai toujours insisté sur le fait que les décisions concernant la santé reproductive d’une femme doivent rester entre elle et son médecin. Je suis fière de dire que les habitants du Kansas ont défendu leurs droits fondamentaux aujourd’hui. »

Au Kansas, l’avortement est légal jusqu’à 22 semaines, bien qu’encadré par de nombreuses restrictions, notamment le fait que les parents doivent avoir donné leur accord en cas de recours à l’IVG lorsqu’on est mineure.

Un vote test qui redonne de l’espoir aux défenseuses de l’avortement

Ce référendum populaire était le premier depuis le 24 juin, jour de la décision de la Cour suprême de revenir sur l’arrêt Roe vs. Wade qui garantissait le droit à l’IVG sur l’ensemble des États-Unis.

Depuis plus d’une dizaine d’États sont déjà revenus sur le droit à l’avortement.

En votant contre le retrait du droit à l’IVG dans sa Constitution, le Kansas montre l’attachement de la population à la protection des droits sexuels et reproductifs. Des pleurs et des cris de joie ont résonné, comme le montre ce reportage de NBC dans le local d’activistes pro-IVG qui ont mené campagne pendant des jours pour défendre le droit à l’avortement.

Durant cette campagne, la mobilisation de celles et ceux qui se présentent comme des ««« pro-vie »»» a aussi été très forte. Alors qu’un fort taux d’abstention était attendu, les bureaux de vote ont au contraire été pris d’assaut durant toute la journée.

Avec cette victoire, le Kansas deviendrait presque un phare dans la nuit, comme l’explique Politico, puisqu’il est « un des seuls États où l’avortement est resté légal et est devenu une destination pour les patientes d’États qui ont instauré des interdictions quasi-totales, particulièrement le Texas, le Missouri, et l’Oklahoma. »

À lire aussi : « Les femmes qui avortent ne prennent pas de contraception » et autres idées fausses sur l’IVG débunkées

Crédit photo : Ted Eytan via Flickr