En Turquie, l’icône pop Gülsen risque plusieurs années de prison pour une blague sur des écoles religieuses

La pop-star turque Gülsen rejoint la liste des artistes dont l’activité est menacée par la politique répressive d’Erdogan. La chanteuse est poursuivie pour avoir plaisanté sur les écoles religieuses.

En Turquie, la chanteuse pop Gülsen a été placée en détention préventive le 25 août, avant d’être assignée à résidence ce lundi 29 août, en attendant son procès pour « incitation à la haine ». À l’origine de cette arrestation : une phrase prononcée pendant un concert.

Arrêtée pour une blague sur une école religieuse

Selon Le Parisien, les faits reprochés à Gülsen remontent au mois d’avril. Lors d’un concert à Atasehir, la chanteuse de 46 ans a ironisé sur l’un de ses musiciens, plaisantant sur le fait que sa « perversion » serait due à son éducation dans une école Imam Hatip. Elle avait ainsi provoqué les rires du public. Pourtant, quelques mois plus tard, cette blague pourrait lui coûter cher.

Depuis l’arrivée d’Erdogan au pouvoir en 2002, ces établissements religieux du secondaire se sont développés à travers le pays. Le président turc a lui-même reçu l’éducation de l’une de ces écoles, initialement destinées à former le personnel religieux musulman. Depuis une semaine, la vidéo du concert est devenue virale, provoquant la fureur du parti islamo-conservateur AKP. Gülsen est également connue pour son soutien aux droits des personnes LGBTQ+.

Une série d’évènements annulés et d’arrestations

L’injustice dont Gülsen est victime n’est pas un cas isolé. En novembre, le très célèbre musicien syrien Omar Souleyman avait été arrêté pour sa proximité supposée avec le parti kurde PKK, considéré comme une organisation terroriste en Turquie. Le Parisien relate aussi le cas de Milyon Fest, dont le concert a été annulé sous prétexte de « nuisance à l’équilibre écologique ». Selon le journal, ce ne sont pas moins de seize événements qui ont été annulés.

À un an de l’élection présidentielle qui aura lieu en juin 2023, cette politique répressive envers des acteurs culturels est perçue comme un moyen pou Erdogan de consolider un électorat conservateur. Mais de nombreuses voix s’élèvent à son encontre. Sur Twitter, Veysel Ok, avocat et codirecteur de l’ONG Media and Law Studies a réagi à l’arrestation de Gülsen :

« Vous ne pouvez pas détenir, arrêter ou priver quiconque de sa liberté à cause de sa parole. Puisque vous avez ouvert une enquête, invitez-les à témoigner. Ce qui a été fait est illégal, c’est une démonstration de force. »

Gülsen risque plusieurs années de prison.

