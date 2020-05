7 = chiffre symbolique = mort = dernier épisode

Le 11 mai commence progressivement le déconfinement, et comme il s’agit ici d’un vlog de confinement………………… tu fais le calcul

J’espère que cette petite série t’auras plu, pour moi ça a été l’occasion de tester un autre format, et de constater que je préfère largement la fiction.

Effectivement, bien que je sois très intéressée par la démarche documentaire et que j’ai par exemple adoré faire Dehors, le fait de filmer son quotidien et de le monter m’a parfois dérangée, et pas beaucoup stimulée artistiquement.

Je pense que c’est pareil pour certaines d’entre vous, au vu des vues. (je me lance dans le slam)

Mais tu connais on fait pas des omelettes sans casser des oeufs d’ailleurs c quoi la diff en omelette et oeuf brouillés jcapte pas bien met en commentaire stp

Hâte, donc, de vous retrouver pour des nouvelles farces et attrapes un peu plus écrites !