« Féminicide » rentre ENFIN dans le dictionnaire Larousse !

Pour son édition 2021 qui sortira le 3 juin, le dictionnaire Larousse s’enrichit de 150 nouveaux mots… dont celui de « féminicide ».

« Féminicide », un mot rentré tardivement dans le dictionnaire

Le terme est la traduction de l’anglais femicide vient de la contraction entre female (féminin, en anglais) et homicide (meurtre) : il s’agit plus spécifiquement du meurtre d’une femme en raison de son genre.

Il a été popularisé par la livre Femicide, The Politics of Woman Killing écrit en 1992 par les féministes et Jill Radford et Diana Russell, et fréquemment utilisé en Amérique Latine et par des organisations internationales comme l’ONU.

Pourtant, il aura fallu attendre 2015 pour que le terme entre pour la première fois dans un dictionnaire français, dans le Petit Robert plus précisément.

Ce dictionnaire a la réputation depuis sa création d’être « de gauche » et de refléter les évolutions de la société, comme tu peux le lire dans cet article du Parisien.

Le dictionnaire avait ainsi été le premier à intégrer le mot « homophobe » à ses pages en 1995, ou plus récemment, « grossophobie » et « transphobie » en 2019 et 2020.

Larousse, un dictionnaire sexiste ?

Le Larousse a cependant la réputation d’être plus conservateur, et était même au cœur d’une polémique pour ses définitions sexistes en février dernier.

Le compte Pépite sexiste avait ainsi épinglé Larousse pour sa définition de Présidente : « la femme d’un Président », selon le dictionnaire !

Le dictionnaire avait par la suite modifié les définitions décriées sur les réseaux sociaux.

Le Petit Larousse intègre « féminicide » à son édition 2021

Je me réjouis donc que le Petit Larousse accueille dans ses pages le terme de « féminicide », fortement médiatisé en 2019 suite à des coups de gueule contre les titres de journaux dépeignant les meurtres de femmes comme des « crimes passionnels ».

Comme autre mots qui rejoindront cette édition 2021, on trouve aussi « outrage sexiste », « inluenceur » ou « intox ». De nouvelles personnalités font aussi leur entrée, comme Greta Thunberg !

Si tu t’intéresses au sens caché des mots et des définitions qui se trouvent dans tes dicos, je te conseille d’écouter l’épisode « Votre dictionnaire est-il de droite ? » du podcast Parler comme jamais.

Tu ne regarderas plus ton vieux dictionnaire prenant la poussière au fond de ta bibliothèque de la même façon !

