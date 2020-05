Les masques ne sont pas adaptés au visage des femmes, et c’est sexiste !

View this post on Instagram

Hello la Meufia 💜 Hier on vous demandait votre avis sur de potentiels masques Meuf. L’engouement a été juste incroyable, merci !!! Et du coup, nos masques sont déjà disponibles en précommande pour une livraison semaine du 25 😍 Pour 100 masques vendus, nous reverserons 10 masques à une association qui aide les plus démunis ! . Je me doute que vous avez énormément de questions concernant nos masques, on a lancé une FAQ en story, et je vais répondre déjà à quelques questions ici ! . ✨ Notre masque est en tissu, très exactement en Lyocell, un tissu écologique, respectueux de l’environnement, résistant et respirant ! ✨ Le masque est bien sûr fabriqué en France dans nos ateliers ✨ Le masque est réutilisable, et a été testé sur 10 lavages ! Il faut le laver à 60º à la machine ou éventuellement à la vapeur. ✨ Nous ne pouvons pas pour le moment vous proposer de design sur le masque parce qu’ils peuvent altérer l’efficacité du tissu ! Notre priorité reste votre protection 💪 Mais nous réfléchissons à des solutions. ✨ Ce masque ne doit pas être porté plus de 4 heures, et ensuite il faut le laver. ✨ Nos masques seront plus « petits » que les autres, plus adaptés au visage féminin (parce que les normes sont en fait destinées aux hommes comme par hasard) . N’hésitez pas à poser d’autres questions, on est là pour y répondre ! Merci encore pour votre confiance, vraiment vous êtes la meilleure communauté de la terre ! 💜 . L’équipe Meuf ✨ . . . #meufparis #masque #masquereutilisable #afnor #masquetissu #covid19 #madeinfrance #masqueafnor #girlpower #ethique