Sous une photo de son mariage, des internautes ont critiqué le corps de Lena Dunham jugé moins bien qu’à l’époque de Girls. Mais si elle était plus mince à l’époque, elle était clairement moins heureuse.

Imaginez que vous viviez votre meilleure vie avec votre nouveau mari. Vous postez une photo de votre mariage tout frais sur votre compte Instagram. Et des inconnus ne trouvent rien de mieux à dire qu’ils trouvaient votre corps « mieux avant » — en se référant à une période où vous vous sentiez au fond du trou.

C’est ce qui vient d’arriver à Lena Dunham, qui vient de s’emparer de ce même réseau social pour s’insurger contre cette énième occurence de body-shaming et de grossophobie.

Le 25 septembre 2021, l’actrice, réalisatrice et productrice pour la télé et le cinéma s’est mariée avec le musicien Luis Felber (dont le nom d’artiste est Attawalpa) à Londres.

C’est au retour de leur lune de miel qu’elle a pris le soin d’expliquer la violence absurde de la situation sur son Instagram le 6 octobre 2021 :

« La semaine dernière a été belle pour tant de raisons. Premièrement, je me suis mariée. Mon mari et moi avons voyagé dans la campagne et avons regardé des ruches d’abeilles et des champs de fleurs sauvages. J’ai pu ressentir l’amour intense de mes amis/de ma famille qui nous entourent. J’ai fait une petite pause dans mon travail, ce qui m’a rappelé à quel point j’aime ce que je fais et à quel point j’ai hâte de partager ce que j’ai fait avec vous en 2022. Je dis cela parce qu’au fil des ans, j’ai partagé de nombreux défis avec vous et ces moments de joie m’ont fait penser qu’on devrait admettre quand on est heureux aussi — ce n’est pas un crime.

Mais toute cette sécurité m’a fait oublier, un instant, pourquoi j’ai créé des limites si intenses avec Internet au cours des dernières années. »