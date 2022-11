Coupe du monde au Qatar : les femmes pourront se faire soigner sans préciser leur statut marital 

Mariée ou pas ? La question (absurde) ne sera pas posée aux supportrices lors de la prochaine coupe du monde au Qatar. Une précision aussi étonnante qu’importante au regard de la législation qatarie.

L’annonce est plutôt rassurante, mais la réserve reste de mise… Jeudi 3 novembre, lors d’une conférence de presse à Doha, le Qatar, pays d’accueil de la prochaine coupe du monde, a déclaré que le statut marital des femmes venant se faire soigner ne leur sera pas demandé. Selon l’Equipe, l’annonce a été faite par la voix de Youssef Al-Maslamani, le porte-parole chargé des questions de santé au sein du comité d’organisation. Une règle qui ne devrait s’appliquer qu’aux touristes bien entendu.

7 ans de prison pour des relations sexuelles hors mariage

Au Qatar, les relations sexuelles hors mariage sont interdites et passibles de peines allant jusqu’à sept ans d’emprisonnement. Pour les supportrices qui viendront assister à la coupe du monde du 20 novembre au 18 décembre, il était donc important de connaître la position du comité d’organisation qatarie sur la question. « On ne demandera pas aux personnes si elles sont mariées ou non, leur sexe, leur nationalité ou leur religion. On leur posera des questions sur leur état de santé et pas leur situation personnelle », a affirmé Youssef Al-Maslamani. On peut quand même s’inquiéter des médecins potentiels qui n’apprécieraient pas de contourner cette règle et des conséquences sur l’accueil et la prise en charge de ces femmes.

Le 29 septembre, la Fifa a publié un ensemble de règles adressées aux supporters et supportrices de la Coupe du monde. Le comité d’organisation a contesté la véracité de certaines de ces règles sans pour autant préciser lesquelles. Parmi ces règles, on trouve notamment l’obligation pour les hommes et les femmes de conserver une certaine distance dans les stades et faire la queue séparément.

Visuel de Une : Unsplash / Rhett Lewis