Coucou c’est la 8e vague du Covid, quel est le protocole dans les écoles ?

La 8e vague du Covid serait en train de débouler sur le territoire. Mais quel est le protocole actuel et à venir dans les écoles ?

Ça s’en va et ça revient. Non, ce n’est pas fait de tout petits riens, mais c’est bien relou. De quoi parle-t-on ? Pas de Claude François (j’espère que vous avez la ref), mais du Covid et de sa énième vague, prête à déferler sur le territoire (+33% de cas positifs en une semaine)

Si on a, relativement, pu oublier à quoi ressemble le protocole mis en place dans les écoles en cas de test positif, voici de quoi vous rafraîchir la mémoire avec les dernières infos données par le gouvernement. Bien évidemment, tout peut changer dès que la situation empirera.

Covid : quel est le protocole scolaire actuel ?

Pour l’instant, dans les écoles, le protocole est dit « au socle », c’est-à-dire que le niveau d’alerte est au plus bas. Tous les écoliers sont accueillis en présentiel, les parents peuvent accompagner les élèves dans leur classe, il n’y a pas de port du masque obligatoire pour les enfants ou les encadrants, et les cours de sports sont maintenus. Pendant les temps périscolaires, la cantine ou les récréations, les élèves peuvent se mélanger et être ensemble, bref tout ça ressemble fortement au temps d’avant Covid, et ça fait un bien fou.

Mais si la 8e vague est vraiment là et que les cas positifs au Covid continuent d’augmenter, des mesures seront prises pour limiter la casse.

Que se passe-t-il si un élève est cas contact ou positif au Covid ?

Actuellement, voici ce que l’on sait : si l’enfant a des symptômes, il est demandé aux parents de le garder à la maison et de le faire tester. S’il est positif, il doit être en quarantaine pendant 7 jours. La quarantaine peut être réduite à 5 jours si le môme n’a plus de symptômes depuis 48h, et que son nouveau test est négatif.

Pour l’enfant qui est cas contact et qui n’a pas de symptômes, il peut aller à l’école. Mais un test sera demandé deux jours après avoir su qu’il était cas contact.

Enfin, si jamais le parent refuse de faire tester son enfant avec un test PCR ou antigénique en cas de symptômes du Covid ou s’il est cas contact, l’enfant doit rester à l’isolement pendant 7 jours.

Force et honneur à tous, en espérant que cette 8e vague se casse la margoulette bien vite.

