Le Premier ministre annonce de nouvelles aides pour les étudiants précaires

J'espère que les modalités pour toucher cette aide seront précisées rapidement... Parce que là c'est hyper flou. Pour prendre mon exemple, je vis avec mon copain, très loin de chez nos parents, et on ne perçoit pas d'aide de leur part. Moi je suis étudiante, je touche des ALS (APL pour loyer non-conventionné), mon copain est intérimaire mais n'a plus de boulot depuis le confinement. On a tous les deux moins de 25 ans. Comment ils vont définir "jeunes précaires et modestes" ? Comment ce sera versé ?

Je sais que l'info vient de sortir, mais encore une fois on a des bribes d'informations absolument pas précises, qui seront précisées au tout dernier moment, c'est hyper stressant. Et je ne comprends pas pourquoi attendre aussi longtemps pour sortir une aide gouvernementale pour les jeunes... Dans ma ville aucune aide n'a été organisée en plus, même dans les cités CROUS.