Combien de Français regrettent d’avoir eu des enfants ? Une nouvelle étude donne des chiffres

Une nouvelle étude publiée par YouGov affiche les pourcentages des parents qui regrettent d’avoir eu des enfants en Europe.

Le regret parental est un sujet sociétal tabou, et pourtant il concerne une bonne partie de la population.

L’institut YouGov a mené un sondage auprès de 3 486 personnes en Europe, comprenant la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Allemagne.

13% des Français regrettent d’avoir des enfants

Dans cette enquête, nous apprenons que 80% à 88% des parents européens ne regrettent pas d’avoir eu des enfants, et que moins de 20% des parents sont concernés par le regret parental. Plus précisément, 13% des Français, 11% des Britanniques, 9% des Italiens, 15% des Allemands et 16% des Espagnols admettent leurs regrets.

Sondage YouGov

Les générations de parents ne sont pas toutes concernées par ces chiffres. En effet, nous apprenons que plus l’âge est élevé, moins le regret est présent. Les parents de plus de 55 ans ne sont concernés qu’à 8% par ce regret parental, contre 33% des 18-24 ans. Près d’un parent sur trois de cette tranche d’âge admettrait donc leurs regrets.

Sondage YouGov

Le regret parental, et plus précisément maternel — même si cette étude ne cible pas spécifiquement les mères, reste un sujet sociétal encore bien trop tabou.

Si vous vous sentez concernées, n’hésitez pas à en parler et à ne pas garder ce poids pour vous. Si vous ne vous sentez pas d’en parler à un ou une professionnelle, vous pouvez vous tourner également vers les comptes Instagram comme @le_regret_maternel ou demander un accompagnement avec @mal_de_meres, si cela peut vous aider. Vous n’êtes pas seules.

Crédit photo : grinvalds via Getty images pro