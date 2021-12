Cette lunch box offre des pauses dej de qualité et elle est à -55%

Cette lunch box, c’est le cadeau cool à offrir à une pote ou une collègue qui ne supporte plus les sandwichs de la boulangerie pendant la pause dej !

On connaît tous quelqu’un qui se plaint de devoir manger les mêmes petits plats à réchauffer tous les midis par manque de temps. Même si emporter son déjeuner est de plus en plus répandu, certains se découragent à cause de l’enfer du Tupperware qui coule au fond du sac.

Si vous cherchiez de quoi faire plaisir pour le Noël familial ou pour le Secret Santa du bureau, la lunch box est une idée de cadeau sympa et surtout très pratique !

Découvrez la lunch box Umami à 22,49€ au lieu de 50€

Un bento japonais pour des déjeuners comme à la maison

Umami propose une boîte à repas nomade — autrement dit un bento. En voiture sur la route des vacances ou à la cantine du taf au milieu de tous les collègues, cette merveille va permettre de pouvoir manger des plats fait maison. Elle se transporte facilement et aide à limiter sa production de déchets.

Le bento Umami contient deux récipients hermétiques de 600 mL histoire de pouvoir calmer une bonne grosse dalle. De plus, il est équipé de deux séparateurs amovibles — pour ne pas assaisonner votre plat avec votre dessert — ainsi que de trois couverts et même d’un petit pot pour la sauce.

Le couvercle du dessus est en bambou, donc bien évidemment il ne faut pas oublier de le retirer avant de passer le tout au micro onde ! Et warning : pas plus de 3 minutes à maximum 100°C. Il semble aussi important de préciser que cette lunch box n’est pas isotherme.

Le bento Umami c’est pour qui ?

Si vous cherchez à faire plaisir à un proche soulé des restaurants proches de la fac ou à une collègue végétarienne qui ne trouve jamais son bonheur à midi, cette lunch box va faire mouche !

