Cette fontaine à chocolat en promo vient embellir votre week-end de Pâques

J- 6 avant Pâques ! Pour un dimanche sous le signe du chocolat, cette fontaine en promo vient enrichir votre chasse aux oeufs.

Un peu de réconfort après les résultats du premier tour ou juste pour kiffer sa série dans son lit ? Le chocolat, ça reste le plaisir tout doux qui fait du bien en toute circonstance. Alors bingo, plus que quelques jours avant Pâques ! Élue meilleure période de l’année dans mon coeur et de très loin. Elle rime avec printemps et chocolat, what’s better ?

Le chocolat c’est bon, vraiment bon, et ce sous toutes ses formes. Le gâteau et la glace au chocolat, les tablettes de chocolat, le chocolat chaud, froid, la pâte à tartiner ou encore le fameux chocolat fondu avec de la fraise, de la banane, de la brioche… Quel délice !

Pour enjoliver et donner une nouvelle dynamique à votre week-end pascal, la fontaine à chocolat risque de vous faire saliver. En ce modèle ADLER est à -24% sur le site de Cdiscount alors profitez en !

Du chocolat fondu à volonté avec cette fontaine à chocolat ADLER à 33,99€ au lieu de 44,99€

Du chocolat pour un peu de douceur

Une fontaine à chocolat, sur le même principe qu’une fondue savoyarde, va vous permet de chauffer, fondre et maintenir au chaud votre chocolat. En plus d’accompagner vos fruits ou vos gaufres à la perfection et à volonté, la fontaine va surtout vous offrir un peu de chaleur et convivialité.

Elle est équipée d’une capacité maximale de 200mL. C’est une fontaine qui est compacte (15x15x24 cm), elle trouve donc sa place dans tous les placards. Son câble d’alimentation est lui de 100 cm et ses pieds mobiles pour la déplacer facilement.

Sa puissance est de 30 Watts et sa température monte jusqu’à 80°C. De plus elle est dotée d’un voyant de chauffage. Cette fontaine ADLER est livrée avec une cuillère à chocolat et 10 bâtonnets à tremper en plastique. Elle est facile à nettoyer.

La fontaine à chocolat Alder en bref

Une capacité maximale de 200 mL

Son câble d’alimentation est de 100 cm et ses pieds mobiles : elle se déplace facilement

Sa puissance est de 30 watts et sa température maximale est de 80°C

Livrée avec une cuillère à chocolat et 10 bâtonnets à tremper en plastique

Cdiscount vient enjoliver votre chasse aux oeufs avec cette fontaine à chocolat

Cdiscount vous offre une réduction de -24% sur cette fontaine à chocolat Alder. Elle est disponible dès aujourd’hui pour 33, 99€ au lieu de 44, 99€.

