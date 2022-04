Cette artiste réinvente les Disney avec les réalités de la grossesse, loin des contes de fées

Ariel, Mulan, Belle… sont enceintes dans ces Disney revisités par une artiste de talent, Anna Belenkiy ! Et ça fait beaucoup de bien à notre moral.

Dans les dessins animés de notre enfance, les princesses ont bien souvent un corps filiforme, avec la peau blanche et lisse. Les petites filles devaient s’identifier à des modèles auxquels elles ne ressembleraient sans doute jamais. Mais cette artiste israélienne, Anna Belenkiy, est tombée enceinte et a eu envie de réinventer les princesses Disney, en leur donnant plus de réalité — et des marques de grossesse et de post-partum.

Les réalités du post-partum : des larmes et des vergetures

Avec ces nouvelles illustrations, qui montrent tous les détails du corps enceint et post-partum, ce sont des images réalistes que nous proposent l’artiste. Et ça fait du bien !

© Capture d’écran du compte Instagram de l’artiste Anna Belenkiy.

Cachez-moi ces vergetures que je ne saurais voir… Eh bien ici, on les affiche ! Cela fait partie d’un mouvement global qui a pour ambition de montrer aux femmes les possibles difficultés de la période post-partum, et le corps modifié — avec la peau distendue, les vergetures, les saignements, etc. — en fait partie. En France, le mouvement salvateur #monpostpartum, initié par la sociologue Illana Weizman, montrait les réalités du corps post-accouchement.

Nos héroïnes ont souvent la larme à l’œil, phénomène très classique durant cette période de fragilité qu’est le post-partum !

On vous laisse regarder ces illustrations tantôt drôles, tantôt émouvantes et pourquoi pas vous reconnaître…

La grossesse : où est le glow ?

Le post-partum et ses difficultés

Vous pouvez retrouver d’autres illustrations de Anna Belenkiy sur son compte Instagram !