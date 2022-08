Ces 8 conseils de quadras aux vingtenaires vont changer votre vision de l’âge

Même quand on a l’impression d’être enfoncée jusqu’au cou dans une voie spécifique, il est toujours temps d’en changer ! C’est l’utilisatrice u/purpelicious qui raconte :

Quand j’ai compris ça, j’ai rencontré l’homme de ma vie, eu un enfant à la toute fin de ma trentaine, lâché ma carrière entière à la fin de ma quarantaine et commencé une toute nouvelle à 50 ans. Et c’est génial ! »

C’est un des conseils qui revient le plus souvent : prenez soin de votre santé physique, et surtout, faites des étirements. C’est u/JoshG181 qui l’explique avec la prose la plus convaincante :

Vous vous sentez peut-être invincible pour le moment, toutes les personnes dans leur vingtaine le pensent . Et puis, la trentaine arrive et vous commencez à remarquer des choses, que ça fait mal quand on saute les deux dernières marches d’un escalier, ou que ça fait mal quand vous vous réveillez, ou juste, quand vous existez. Je suis dans la quarantaine maintenant et, et je remarque que ma pratique quotidienne du yoga est plus importante qu’aucun autre exercice que j’ai jamais fait. »

« Étirez-vous. Commencez le stretching, faites du yoga, continuez faire du stretching. Ne perdez jamais l’habitude : il n’y a pas besoin d’être dans sa meilleure forme pour être heureux, mais s’étirer améliore tout, permet de se sentir bien, et veut dire que quand vous vous blesserez inévitablement à un moment dans le futur, ce sera plus facile de s’en remettre.

Dans la catégorie santé physique, les dents sont largement reconnues comme un bien à chérir précieusement. Des dizaines d’utilisateurs et utilisatrices le disent, mais c’est u/Thirty_Helen_Agree qui le résume le mieux :

« Prenez soin de vos dents. Ce sont les seules que vous aurez, et je vous déconseille de les négliger et les abîmer comme je l’ai fait. J’ai plein de plombages qui ne tiennent pas éternellement et nécessitent d’être remplacés. Les plombages ne sont pas aussi bien que des vraies dents, et les dents creuses peuvent se casser, et doivent être remplacées par des couronnes. J’en ai deux, et c’est nul.

Brossez-vous les dents et passez-vous du fil dentaire avec rigueur tous les jours, sans exception. Et même, achetez-vous une brosse à dent électrique ! Allez chez le dentiste régulièrement, et oubliez les boissons sucrées. »