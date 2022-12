Certains bébés français pourront se faire vacciner contre le Covid

La Haute Autorité de Santé recommande officiellement la vaccination de certains bébés contre le Covid-19, comme aux États-Unis.

Attention, ça va piquer ! Mais c’est pour la bonne cause. Ce lundi 19 décembre, la Haute Autorité de Santé (HAS) a recommandé le vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid 19 pour certains bébés.

Les bébés les plus à risque pourront se faire vacciner

Ce vaccin est recommandé pour « les enfants âgés de 6 mois à 4 ans révolus à risque de forme grave de la maladie et de décès » comme l’explique l’HAS dans un communiqué. Alors que la 9e vague de Covid déferle sur la France, et que les enfants de moins de un an représenteraient 70% des hospitalisations des 0-17 ans et 84% des admissions en soins critiques, ce vaccin peut-être vu comme un soulagement.

En effet, les enfants concernés sont ceux « qui ont une de ces comorbidités : les cardiopathies congénitales, les maladies hépatiques chroniques, les maladies cardiaques et respiratoires chroniques – y compris l’asthme sévère nécessitant un traitement continu, les maladies neurologiques, l’immunodéficience primitive ou induite par médicaments, l’obésité, le diabète, les hémopathies malignes, la drépanocytose et la trisomie 21 ».

À cela se rajoutent également les enfants qui présentent des cas de « cancer récent, maladie rénale chronique ou handicap neurologique ».

De plus, ce vaccin est recommandé également pour les enfants dont l’entourage est à risque de forme grave du Covid-19.

