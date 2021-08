Ce week-end sur Twitch, du gaming horriblement drôle et un talk-show passionnément intéressant

Sortez vos agendas, ce week-end c’est live non-stop ! Samedi de 16h à 20h, Rose (Apollunaire) continue l’aventure The Forest, et dimanche 20h, Raumeuh invite Rosaplume pour un talk-show endiablé.

Mode d’emploi d’un bon week-end : étape 1, aller sur la chaîne Twitch de Madmoizelle. Étape 2, y rester. C’est aussi simple que ça.

Et ce week-end, on en a pour tout les goûts ! Samedi 21 août, vous pourrez retrouver notre streameuse musicienne Rose (Apollunaire) en live de 16h à 20h pour une émission sur The Forest. Horreur et malaise, ce jeu est aussi drôle que glauque… Croyez-moi, j’y ai joué, et les émotions ressenties sont particulières.

Si vous aussi vous voulez tenter l’aventure The Forest, rendez vous ici.

Après une soirée horreur, un dimanche chillax au max

Dimanche dès 20h, passez la soirée avec Raumeuh du crew Madmoizelle pour un talk-show passionnant ! Pour l’occasion, il invite Rosaplume, streameuse et artiste de talent, pour discuter d’un thème défini avec vous, les vieweuses et viewers Mad ! Participez directement dans le tchat et discuter en direct avec nos deux talents du Twitch Game jusqu’à 23h, de quoi finir la semaine en beauté.

Pour regarder les lives… Rejoignez Raumeuh et Rose en live Rejoignezen live sur la chaîne Twitch de Madmoizelle dès samedi 16h !

À lire aussi : On vous présente le crew de stream Madmoizelle, qui vient envoyer du lourd

B