Ce surmatelas va vous offrir de bonnes nuits de sommeil et il est à -31%

Si vous cherchiez un moyen de trouver facilement le sommeil, vos prières ont été entendues : Amazon vous propose -31% sur ce surmatelas à mémoire de forme !

On passe en moyenne un tiers de notre vie à dormir. Force est de constater qu’il est vraiment important de s’armer d’une bonne literie ! Sommier, oreillers, couettes, draps-housses et tout le reste sont indispensables pour des nuits réparatrices.

Pour ma part, mes revenus ne sont pas colossaux, alors quand il a été question d’acheter un matelas je me suis vite rendu compte qu’il fallait faire un choix. Soit je craquais pour le modèle de mes rêves et je pouvais faire une croix sur mes économies, soit je préférais partir en vacances et je prenais un matelas dur comme du parquet ! Je vous laisse imaginer ce que j’ai fini par choisir…

Depuis cet achat qui m’a ruiné (le dos), j’ai découvert qu’il était possible de s’offrir un peu plus de confort sans craquer son PEL, avec : le surmatelas. Aujourd’hui, Amazon vous propose une réduction de 31% pour ce modèle à mémoire de forme. Il viendra épouser votre silhouette pour vous amener tout droit aux pays des rêves.

Pour dormir comme sur un nuage ce surmatelas à mémoire de forme BedStory est à 110,49€ au lieu de 159,99€

Bye bye insomnie, bonjour gros dodo

L’insomnie ou les troubles du sommeil sont parfois liés à une mauvaise literie ou à une sensation d’inconfort au moment du coucher. Si votre matelas ne vous convient plus mais que vous ne souhaitez pas finir à découvert en changeant votre literie, ce surmatelas a des chances de vous séduire.

Ce surmatelas BedStory de 160×200 cm est conçu en mousse à mémoire de forme. Il s’adapte à votre morphologie pour vous offrir des nuits réparatrices. Il rendra un matelas trop dur un peu plus moelleux ou offrira un peu de confort à un clic-clac.

De plus, ce surmatelas pour deux personnes est infusé de bambou. Cela permet d’éliminer les mauvaises odeurs, de limiter les acariens mais aussi de garder votre literie au frais.

Il est équipé de quatre attaches anti dérapantes pour éviter tout glissement. Enfin pour faciliter son nettoyage, ce surmatelas est doté d’une housse à fermeture éclair.

Le surmatelas à mémoire de forme BedStory en bref

Un surmatelas pour deux personnes : 160×200 cm

Conçu en mousse à mémoire de forme

Infusé en bambou : élimine les mauvaises odeurs et limite les acariens.

Pour de bonnes nuits de sommeil, Amazon vous offre -31% sur ce surmatelas

Amazon vous propose une belle réduction de 31% sur ce surematelas à mémoire de forme BedStory. Il est disponible dès aujourd’hui pour 110,49 € au lieu de 159,99 €.

Crédit photo : Pexels / Ekaterina