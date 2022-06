Ce sérum bio est n°1 en pharmacie, et on comprend pourquoi

Avec sa formule bio sans compromis sur la sensorialité et l’efficacité, ce sérum fait le bonheur des peaux en manque d’hydratation et d’éclat.

Selon une étude Arcane Research publiée en février 2020, 21% des Françaises achètent leurs soins du visage anti-âge en pharmacie et parapharmacie, ce qui fait de ce secteur le deuxième circuit de distribution favori des consommatrices de crèmes lissantes et repulpantes, derrière la GMS mais devant la parfumerie. En plus d’un conseil expert, elles viennent y chercher des produits de confiance, testés sous contrôle dermatologique et à prix raisonnable.

Lancé en 2017, le Sérum repulpant fondamental de Patyka a rapidement trouvé sa place dans les routines beauté, jusqu’à devenir le soin visage bio le plus vendu en pharmacie ! Et c’est parti pour les présentations…

Sérum repulpant fondamental de Patyka, le soin visage bio n°1 en pharmacie

Composé à 99,9% d’ingrédients d’origine naturelle (dont 61% issus de l’agriculture biologique), le Sérum repulpant fondamental de Patyka a été reformulé en 2021 pour renforcer son action sur l’hydratation, l’éclat et la fermeté de la peau.

Il contient 2% (une concentration record) d’acide hyaluronique pur et naturel de haut, bas et très bas poids moléculaire pour protéger et repulper l’épiderme, de l’extrait d’algue wakamé pour stimuler la production de collagène et d’élastine, ainsi que des peptides pour améliorer le maillage cellulaire.

Niveau texture, sa galénique gel-en-eau qui fond sur le visage en fait un sérum très agréable à utiliser et qui conviendra à tous les types de peaux.

En voilà un qui n’est pas prêt de laisser sa place sur le podium.

Retrouvez le Sérum fondamental repeuplant de Patyka, 78,99€ pour 30 ml

Crédit photo image de Une : Jacob Lund / Drew Dizzy Graham