Ce produit de maquillage adoré vous donne peut-être des boutons

Le blush crème n’a pas son pareil pour réveiller le teint et donner bonne mine. Mais peut-il aussi être la cause des petits boutons qui squattent nos pommettes ? On fait le point.

Avec sa texture facile à travailler et son rendu légèrement glowy, le blush crème fait partie des produit de maquillage préférés des beauty addicts recherchant une jolie mine façon « retour de balade au grand air ».

Mais sous ses airs inoffensifs et ses promesses de résultat naturel, pourrait-il être la cause des petites imperfections, comédons et autres microkystes qui occupent illégalement nos joues ? On vous explique tout.

Le blush crème peut-il donner de l’acné ?

Comme l’explique la dermatologue Alexandra Snodgrass au magazine Byrdie :

« Tous les produits qui contiennent de l’huile peuvent causer des imperfections. La plupart du temps, les formules crème sont formulées à partir d’ingrédients comédogènes, ou acnégéniques, ce qui leur permet de mieux se fondre sur la peau. »

Même si l’acné peut avoir des causes variées (hormones, stress, alimentation, etc.), les produits de soin ou de maquillage qu’on applique sur la peau ont aussi leur part de responsabilité, et le blush crème n’y échappe pas.

C’est pourquoi il est toujours intéressant de s’intéresser aux ingrédients que contiennent ses produits de beauté, notamment le maquillage. Toujours au magazine Byrdie, la dermatologue Jessica J. Krant explique :

« Choisir les bons ingrédients cosmétiques aide à prévenir les éruptions cutanées, et l’utilisation de produits contre l’acné judicieusement formulés garde la peau saine et plus tolérante au maquillage, qu’on ait des éruptions cutanées actives ou non. […] Pour le visage, le mieux est de toujours choisir des produits non comédogènes. »

Quels ingrédients faut-il éviter dans un blush crème ?

De nombreux ingrédients peuvent être responsables de poussées d’acné, mais chaque peau étant différente, tout le monde ne réagit pas aux mêmes.

La présence d’un composant dit « comédogène » dans une formule n’est pas non plus toujours prémonitoire d’une future flambée d’imperfections : en plus de la sensibilité de la peau, cela dépendra de sa place dans la liste INCI ainsi que des autres ingrédients qui l’accompagnent. Bref, pas facile de s’y retrouver !

Certaines huiles végétales comme l’huile de coco, l’huile de graines de lin, l’huile de germe de blé, l’huile de soja et l’huile de palme sont souvent montrées du doigt, tout comme la lanoline, l’extrait d’algues, les silicones et les huiles minérales. Mais à nouveau, rien d’implacable.

Bien appliquer son blush crème pour limiter les risques d’acné

S’il faut garder un œil sur la formule de son blush crème, la façon dont on l’applique amoureusement sur ses joues n’est pas non plus à négliger. En effet, quel que soit le produit qu’on utilise, si on le tapote sur son visage avec des doigts sales ou un pinceau dont le dernier shampoing remonte au premier confinement, il ne faut pas s’étonner de voir l’état de sa peau se détériorer.

Alors on n’hésite pas à se laver scrupuleusement les mains avant de se maquiller (ça vaut aussi pour la routine de soin) et on profite d’un après-midi pluvieux pour nettoyer tous ses pinceaux.

Faut-il privilégier un blush poudre si on souffre d’acné ?

Pour éviter les petits désagréments qui pourraient être liés à l’utilisation d’un blush crème, on pourrait penser que le fard à joues poudre serait une meilleure option.

Malheureusement, ce n’est pas le cas. En effet, comme l’explique le Docteur Snodgrass, « les formules poudre peuvent aussi contenir des ingrédients comédogènes et irriter la peau ». Oui, nous sommes maudites.

Afin d’en avoir le cœur net, arrêter d’utiliser son blush pendant quelques semaines peut être une bonne idée : si les imperfections situées sur les joues disparaissent, c’est qu’il est en cause, et si ce n’est pas le cas, c’est qu’il faut chercher ailleurs. Good luck Sherlock !

