Tu es au lycée ? Voici à quelle date tu devrais rentrer en cours !

Le gouvernement a annoncé un déconfinement progressif à partir du 11 mai. Parmi les lieux qui devraient rouvrir se trouvent les établissements scolaires, de la maternelle jusqu’au lycée !

Les précédentes annonces du gouvernement laissaient entendre que le retour en cours serait, lui aussi, progressif.

Ce mardi 21 avril, le ministre de l’Éducation nationale Jean Michel Blanquer a présenté les premiers contours des modalités de retour en cours devant la commission des affaires culturelles de l’Assemblée Nationale.

Un calendrier de rentrée des classes progressif après le confinement

Si tu es au lycée, tu ne feras pas partie des premiers élèves à rentrer en cours. Le 11 mai, les premières classes à rentrer seront les grandes sections, les CP et les CM2.

Si tu es en classe de première, de terminale ou dans un lycée professionnel, tu pourras probablement rentrer le 18 mai.

Les collégiens en classe de sixième et de troisième pourraient également revenir en cours à cette date.

Les autres classes pourront sûrement retrouver les bancs de l’école le 25 mai. Cela te concerne donc si tu es en seconde, en quatrième ou en cinquième.

Pareil si tu as des frères et sœurs qui sont en petite ou moyenne section, en CE1, en CE2 ou en CM1.

📅 Blanquer annonce que les grandes sections, les CP et les CM2 devraient être les premiers à reprendre le 11 mai 👉 Le 18 mai, ce serait au tour des 6e et 3e ainsi qu'aux classes de 1ère et Terminale 👉 Le 25 mai, "l'ensemble des classes pourraient rentrer" par petits groupes pic.twitter.com/goabDuNLH8 — BFMTV (@BFMTV) April 21, 2020

Des conditions de rentrée des classes spéciales après le confinement

Ta rentrée des classes post-confinement ne se fera pas dans les mêmes conditions qu’avant l’épidémie de coronavirus.

Le ministre de l’Education nationale a évoqué une rentrée par petits groupes d’élèves, probablement par 15, et pas par classe entière. Les deux groupes alterneraient alors les cours d’une semaine à l’autre.

Jean-Michel Blanquer a également promis qu’un « protocole sanitaire » serait établi avant la réouverture des établissements scolaires.

Celui-ci sera précisé dans les semaines à venir et pourrait comprendre des mesures telles que la réalisation de tests et le port de masques généralisé pour les élèves et le personnel éducatif.

La réouverture des écoles, collèges et lycées qui ne respecteront pas des conditions sanitaires suffisantes n’aura pas lieu.

Et toi, que penses-tu de ce retour en cours ? As-tu hâte ? Es-tu inquiète ? Viens m’en parler dans les commentaires !

À lire aussi : Découvre quel métier est fait pour toi grâce à cet outil en ligne