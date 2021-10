Buzz L’Éclair devient le héros de son propre film… et n’est plus un jouet

Faites donc une pause dans votre journée pour visiter l’infini et au-delà avec le premier aperçu du film Buzz L’Éclair !

Difficile d’être passée à côté de la saga Toy Story, qui a fait les beaux jours des studios Pixar et de nos soirées d’enfance.

Après avoir ébloui à côté de toute sa troupe, Buzz L’Éclair a désormais droit à son propre film, dont voici la bande-annonce.

Voilà le trailer du film Buzz L’Éclair

On se frotte déjà les mains devant les premières minutes de cette origin story réalisée par Angus MacLane.

D’abord parce qu’on a évidemment envie d’en savoir plus sur la genèse de ce personnage emblématique, ensuite parce que MacLane officie depuis 1997 chez Pixar où il a notamment signé l’excellent Le monde de Dory.

Peu de chances alors que ce nouveau film d’animation fasse flop !

Doublé par Chris « Captain America » Evans en V.O., Buzz L’Éclair n’est ici plus un jouet mais un vrai monsieur et nous emmènera dans ,sa jeunesse, explorant sa vocation, sa profession et nous montrant sa « rencontre » avec son costume fétiche.

Buzz L’Éclair a beau déjà dévoiler ses belles intentions, il vous faudra encore prendre un peu votre mal en patience avant de le découvrir puisqu’il ne sortira que le 22 juin 2022 en salles.

