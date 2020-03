T’aimerais voir quoi sur un Tinder version « voici mon appart » ?

Eh oui, même en confinement, j’ai l’audace de venir te parler d’applis de rencontre !

Si tu es adepte du swipe frénétique sur Tinder, peut-être es tu actuellement en PLS parce que tu ne peux plus rencontrer IRL ton prochain partenaire de partie de jambes-en-l’air ou ton futur mari.

Un thread Reddit qui entend révolutionner les applis des rencontre

En attendant de retrouver ta liberté et les joies de faire crac-crac, j’ai dégoté pour toi un thread Reddit qui, à défaut de t’émoustiller, devrait te donner des idées pour ton utilisation future des applis de rencontre…

En voici le sujet :

« Une nouvelle appli de rencontre est lancée. Au lieu d’une photo de la personne, elle te montre un photo de sa chambre, de sa voiture, de sa cuisine, de ses chaussures, de comment elle aime son thé ou son café… Pour toi, quelle photo peut révéler le plus de choses sur une personne, et pourrait le plus influencer ton choix de la rencontrer ou non ? »

De quoi changer des classiques photos de mecs dénudés tous pecs dehors, de beaux gosses baroudeurs ou de sportifs blindés de testostérone. Ben quoi, un peu d’inventivité n’a jamais fait de mal à personne !

Les photos pour les maniaques sur les applis de rencontre

Il y a plus sexy, mais il peut effectivement être important de connaître la conception de la propreté d’une personne pour savoir si ça va matcher.

Voici le genre de photos que certains aimeraient voir :

« [Une photo de] comment ils remplissent le lave-vaisselle. »

Indispensable pour savoir si ton crush sera de la team je-trie-les-couverts ou non !

« Leur évier de cuisine. »

Voilà qui me parle. Les reste de nourriture coincés au fond de l’évier depuis 2016, c’est pas trop mon truc. Mais tout le monde n’est pas aussi tatillon !

« Leur salle de bain. J’ai l’impression que je juge les gens sur l’état de leur salle de bain. Je me sens mal à l’aise si cette dernière est dans un état vraiment sale… et aussi si leurs serviettes de toilettes sont en permanence mouillées. »

Les photos qui auraient empêché la création de nombreux couples, et peut-être TA NAISSANCE

Une photo témoignant de l’état de sa chambre constitue également une réponse populaire sur le thread.

Heureusement qu’envoyer une photo de son intérieur n’est pas une obligation sur les applis de rencontre, sinon on dirait bien que de nombreux couples n’auraient jamais vu le jour…

« Je ne me serais jamais marié avec ma femme si j’avais su à quoi ressemblait sa chambre. Certains jours, on dirait une scène d’Indiana Jones… Sauf qu’à la place des serpents, ce sont des chats qui sautent de sous des empilements de trucs. »

Voilà. Peut-être que je ne serais pas née si mes parents avaient dû se plier à cet exercice. Peut-être que toi non plus. Et c’est bien triste.

Un autre internaute suggère d’envoyer non pas des photos, mais des audio. C’est un peu chelou, mais ça fait sens finalement :

« Pour être honnête j’ai juste besoin d’un audio ou j’entends la personne mâcher »

De quoi tuer dans l’œuf la création de nombreux couples. Cette phobie semble en effet plus répandue qu’on ne pourrait le croire :

« Oh non. Si c’était le cas je n’aurais jamais donné une chance à ma femme. Je l’aime comme aucune autre, mais elle mâche tellement fort ! »

Les photos pour les foodies sur les applis de rencontre

Savoir ce qu’aime manger ton target constitue une information importante, sinon LA plus importante, pour savoir si ça peut le faire.

Perso, j’aurais beaucoup de mal à sortir avec un mec dégoûté par le fromage et le vin. Ou en tout cas, il prendra certainement peur en venant chez moi et en ouvrant le frigo de mon studio, toujours chargé en munitions de fromages variés.

Bref, voilà ce que suggèrent les gens sur Reddit :

« Pour moi, l’étagère de leur cuisine. Quelle nourriture aime-t-il, et cuisine-t-il ? Suit-il un régime particulier ? Quelles marques préfère-t-il ? A-t-il du café décent ? Est-ce qu’il stocke des trucs qui conservent longtemps comme du lait ou des haricots cuisinés, ou des boîtes de tomates ? »

Les photos de collections sur les applis de rencontre

« Les trucs qu’il collectionne. Est-ce qu’il collectionne des livres ? Des jeux de société ? Des jeux vidéo ? Des baskets ? Du maquillage ? Des robes de cocktails ? Des pièces d’ordinateur ? Des pierres ? Des insectes morts ? Des crânes ? Des sachets vides de Doritos ? Des enfants de parents différents ? Des bonnets de bébé ? »

Des photos qui peuvent en dire long sur une personne, en effet ! Mon conseil : si c’est des sacs vides de Doritos ou des bonnets de bébé, fuis.

Les photos les plus WTF, ou les plus creepy

Tu n’es pas au bout de tes surprises, et je t’ai gardé le meilleur pour la fin, chère lectrice.

Cet internaute a imaginé une appli de rencontre à la L’Amour est dans le Pré, pour mon plus grand plaisir :

« Fermier célibataire cherche femme avec un tracteur pour se marier avec. Envoyez une photo du tracteur. »

D’autres débattent sur le fait d’envoyer des photos de frigo ou de congélateur.

Une bonne façon de vérifier que la personne ne cache pas de cadavre dans son congélo, ou simplement d’évaluer son sens pratique en vérifiant si elle congèle ses restes de nourriture :

— J’aimerais voir son frigo. — Tu peux seulement voir son frigo ou son congélateur. Lequel choisis-tu ? — Eh bien, personne ne cache des humains démembrés dans les frigos, non ? — Mais qui se soucie des humains démembrés ? Tout ce que je veux voir, ce sont les restes. »

Et toi, chère lectrice, quelle photo aimerais-tu voir avant de rencontrer une personne sur les applis de rencontre ?

À lire aussi : Le confinement m’a réconciliée avec Tinder