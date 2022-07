Angèle, Marion Cotillard, Jonathan Cohen, Vincent Cassel : le casting complètement fou d’Astérix et Obélix

Astérix et Obélix : L’Empire du milieu a dévoilé sa première affiche et on en profite pour parler de ce casting dans lequel vous reconnaîtrez forcément dix stars, minimum.

Guillaume Canet prépare l’un des plus gros évènements cinéma de l’année 2023. Prévu pour une sortie en salles le 1er février 2023, Astérix et Obélix : L’Empire du milieu a dévoilé sa première affiche. On en profite pour parler de ce casting dont on a encore du mal à se dire qu’il est bien réel.

Un scénario original, en Chine

Pour la première fois, cet épisode des aventures des deux compères n’est pas adapté d’une bande dessinée mais d’un scénario original signé Guillaume Canet, Philippe Mechelen (Les Tuche) et Julien Hervé (Les Guignols de l’Info).

« Une bonne fois pour toutes : ce ne sera pas Les Petits Mouchoirs en Chine. J’ai envie de faire un grand film d’aventure, une grande comédie avec des décors incroyables, des costumes d’époque, avec l’humour d’Astérix et Obélix qu’on aime ». Guillaume Canet, RTL

Le lundi 4 juillet, la toute première affiche du film a été dévoilée.

L’histoire se situe en –50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’État fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu-Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix.

Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

Angèle, Marion Cotillard, Jonathan Cohen… une pluie de stars au casting

Variety a révélé que le budget de ce projet d’envergure coproduit avec la Chine s’élève à 72 millions de dollars. Dans le magazine américain, le producteur Yvan Attal a révélé que cette somme à rallonge avait permis de « construire un village, de mettre en scène des batailles gigantesques avec beaucoup de figurants, mais aussi d’avoir beaucoup d’effets spéciaux et, bien sûr, un casting d’acteurs très en vue et quelques caméos ».

On veut bien le croire puisque ce ne sont pas moins d’une vingtaine de têtes très familières qui apparaissent au casting. Parmi elles, on peut citer Marion Cotillard (qui sera Cléopâtre), Vincent Cassel qui glissera dans la peau de César, mais aussi : Gilles Lellouche, Jonathan Cohen, Orelsan, Mcfly, Philippe Katerine, Ramzy Bedia, Manu Payet…et même Angèle !

Crédit de l’image à la Une : © Paramount