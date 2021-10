Angèle est enfin de retour avec un nouveau clip, Bruxelles je t’aime

La jeune chanteuse belge Angèle signe son retour après le succès de son album Brol (et Brol la suite) avec un nouveau single : Bruxelles je t’aime !

Après le succès de son premier album (six singles d’or, cinq singles de diamant, plus de deux millions de ventes dans le monde, ça se pose là), Angèle is back avec un nouveau single intitulé Bruxelles je t’aime !

Un nouveau voyage pour Angèle avec Bruxelles je t’aime

Angèle a annoncé l’arrivée d’un clip offrant un tout nouveau voyage : une lettre d’amour à Bruxelles. Les quelques images teasées sur Instagram montrent la chanteuse à bord d’un train. On l’entend chanter :

« On n’a pas les tours de New York. On n’a pas de lumière du jour six mois dans l’année. »

L’attente est terminée, le clip de Bruxelles je t’aime est sorti !

Vous l’aurez compris, Angèle nous emmène en voyage onirique pour Bruxelles. Avec une ode à cette ville qui, même avec son ciel souvent gris, rend la chanteuse très heureuse — bien qu’elle passe beaucoup de temps à Paris (dont la météo est plutôt bof aussi), elle aime de tout son coeur sa ville chérie.

Elle avait déjà semé quelques indices sur la sortie de ce single, toujours sur Instagram, par exemple avec cette photo toute mignonne :

Bientôt un album pour Angèle ?

L’arrivée d’un album n’est pas encore confirmée… mais dans le clip, le train annonce son arrivée le 10 décembre, sûrement un indice ! Nous savons également qu’Angèle sera à l’affiche d’un festival cet été (certainement pas le seul) : Musilac, à Aix-les-Bains, du 6 au 10 juillet 2022 avec notamment Orelsan et M.

Crédit photo : Manuel Obadia Wills