Ambiance gueule de bois ou nostalgie, quel lendemain de Noël êtes-vous ?

Passer Noël avec ses proches peut être aussi éprouvant qu’une rave party dans les bois. Surtout si le réveillon est rythmé par les disputes, les discussions de PMU ou le gavage d’antipasti. À quel lendemain de Noël ressemblez-vous ?

Aaah, Noël et ses réunions familiales orageuses, ses six plats-entrées-desserts étouffe-chrétiens, ses piles de cadeaux et ses décorations kitchs…

Que les fêtes soient votre tasse de thé ou pas, si vous faites partie de celles et ceux qui les célèbrent, il est fort à parier que les lendemains de réveillon aient une saveur bien spéciale. Se retrouver en famille en fin d’année peut faire passer un sale quart d’heure à votre estomac et à votre santé mentale !

Que vous trépignez d’impatience d’ouvrir vos cadeaux comme une enfant, que vous déambuliez à pas de loup pour éviter votre cousin avec qui vous vous êtes écharpée au dessert, ou que vous soyez ballonnée par les excès de la veille… Découvrez, sans sérieux aucun, quel lendemain de Noël vous correspond le plus !

Ce soir, vous avez décidé de prendre du temps pour vous. Vous : Dérogez un peu à la règle que vous vous étiez fixée et appelez quelques proches pour dîner et boire des coups Passez la soirée sous la couette à défoncer le pot de pâte à tartiner devant des dessins animés Prévoyez une soirée self care à base de masques à l'argile, de séries feel good et de musique relaxante En profitez pour remettre toute votre vie en question et faire une bonne grosse crise d'angoisse

Pour vous, les fêtes de fin d'année riment avec : Embrouilles et anxiété Indigestion et satiété Cadeaux à déballer Dîner à préparer

Dans vos écouteurs, il y a le plus souvent : Du rock ou du gros rap à fond jusqu'à ce que vos oreilles saignent De la musique classique ou de l'ambiant pour mieux vous concentrer Des mélodies relaxantes ou le bruit de la pluie pour vous apaiser Des plaisirs coupables et les chansons qui vous ont toujours obsédée

Hier, vous avez un peu trop abusé niveau boisson. Comment gérez-vous votre gueule de bois ? En vous blottissant en position fœtale dans votre lit, lumières éteintes, à regretter vos décisions de la veille En passant en revue toutes les photos floues prises sur l'instant et les SMS horny envoyés à vos ex à 5h du matin En appelant votre meilleur ami à l'aide pour qu'il vienne s'occuper de vous En sortant votre kit tout prêt « lendemain difficile » comportant des Doliprane, de l'eau gazeuse, un pyjama tout doux et une liste de films réconfortants

On vous demande d'organiser un anniversaire surprise pour une de vos amies : Vous n'avez jamais fait ça, vous demandez l'aide d'autres potes et finissez par ne rien faire du tout Vous avez des flashbacks de la dernière soirée surprise qu'on vous a demandé d'organiser et refusez de réitérez cette catastrophe YES ! Vous adorez planifier ce genre de trucs et savez exactement quoi faire et qui appeler Vous prévoyez une soirée de débauche dont tout le monde se souviendra longtemps

Pendant un week-end décompression, on vous retrouve : Dans un parc d'attractions, entre le train fantôme et le restaurant à thème Devant le bar où vous vous êtes endormie après avoir trop festoyé Chez un ami, à vous plaindre de votre vie autour d'un café Au musée, au restau, chez votre meilleure pote, au ciné… pas le temps de niaiser !

Après une dispute avec votre partenaire où vous avez eu un mot plus haut que l'autre, vous : Faites tout pour vous racheter avec une lettre d'excuse et un powerpoint prouvant votre amour éternel Regrettez tout dans votre coin, quitte à vous rendre malade Passez deux heures au téléphone à débriefer avec vos amis en sanglotant Le ou la bombardez de messages d'excuses et d'emojis tristes (et boudez quand il ou elle ignore vos tentatives de réconciliation)

Crédits photos : Julia Larson (Pexels)