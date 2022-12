Allyson, 2 010 € par mois : « Je suis tous les mois à découvert »￼

Combien pèse un crédit étudiant sur un budget d’alternante ? Comment éponger un découvert ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons dans notre rubrique Règlement de comptes !

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant et féministe par certains aspects ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Allyson qui a accepté d’éplucher ses comptes pour nous.

Prénom : Allyson

Âge : 24 ans

Métier : Assistante RH en alternance

Salaire mensuel en apprentissage : 1 600 €

Lieu de vie : un studio en Île-de-France, dont elle est locataire

Les revenus d’Allyson

Allyson est étudiante en deuxième année de master en ressources humaines. En alternance dans une grande entreprise, elle touche un salaire de 1 600 € par mois dont le montant net est égal au montant brut : les étudiants en apprentissage sont payés en étant intégralement exonérés des charges sociales patronales et salariales. Ce salaire lui convient, mais ne lui suffit pas :

« J’estime être bien payée pour une alternance. Par contre, je me trouve « pauvre » car je suis tous les mois à découvert. »

Pour combler ce découvert, elle fait aussi des baby-sittings ponctuels qui lui rapportent environ 100 € chaque mois. Pour son logement en Île-de-France, elle touche par ailleurs 310 € mensuels d’APL.

En tout, son budget s’élève donc à 2 010 € par mois.

Le rapport à l’argent d’Allyson

Quand elle a commencé ses études, Allyson vivait encore chez ses parents et tenait son budget sans le dépasser. Elle avait un job rémunérateur, qui lui permettait de ne pas avoir à s’inquiéter.

Il y a deux ans, elle a repris ses études dans une école de commerce payante (environ 10 000€ l’année) et ce budget l’a amenée à creuser son découvert autorisé.

« J’ai été stagiaire un moment, alors que mon école me coûtait très cher chaque mois. Mon découvert autorisé était élevé à cause de mes revenus précédents, et j’ai commencé à l’utiliser au maximum. J’ai trouvé une alternance, puis j’ai changé d’employeur ce qui m’a permis de doubler mon salaire. Depuis, je comble petit à petit mon découvert et j’essaie de dépenser moins. En ce moment, je suis à −200€ chaque mois environ, je vise de ne plus être à découvert du tout très bientôt. »

Les dépenses d’Allyson

Le loyer d’Allyson s’élève à 457 € par mois pour un studio de 19 m² en banlieue parisienne. Elle s’y sent bien, mais commence à y être à l’étroit :

« L’appartement est confortable. J’ai un lit en mezzanine, un bureau, un petit canapé… Je l’ai meublé de manière très minimaliste, parce que je n’ai pas beaucoup d’espace : je ne peux jamais inviter plus d’une ou deux personnes à la fois. J’aimerais bien avoir une chambre et un salon séparés pour pouvoir faire des soirées en famille par exemple. »

Son second poste de dépense le plus élevé est le remboursement de crédits. Chaque mois, elle s’acquitte de 57 € au titre de son crédit étudiant, ainsi que de 237 € de crédit à la consommation.

« J’aurai bientôt terminé de régler le crédit à la consommation qui avait servi à meubler mon appartement. Dès 2023, je pourrai économiser un peu plus ! »

Ses frais fixes mensuels comprennent sa facture d’électricité à 40 €, des abonnements pour environ 50 € (téléphone, internet, Netflix, abonnement à un service de livraison de repas à domicile), 14 € de frais bancaires, et 10 € d’assurance habitation. Son abonnement aux transports en commun lui coûte 38 € par mois et est remboursé à 50% par son entreprise.

« Avant, j’étais une acheteuse compulsive »

Ses courses lui coûtent environ 200 € chaque mois, un budget qu’elle aimerait réduire un peu.

« Je fais mes courses à Carrefour en général, car je peux utiliser ma carte tickets restaurants. Je prends très peu de produit de marque. Je complète mes courses avec les enseignes comme Aldi et Lidl. »

À cela s’ajoutent 125 € de repas ou de nourriture achetée à l’extérieur : fast-foods, livraison de repas à domicile, restaurants, boulangeries, pop-corn au cinéma…

Allyson aimerait réduire ce budget, et se décrit volontiers comme une « acheteuse compulsive » en repentance :

« Avant, j’achetais souvent des choses qui ne me servaient pas. Mon dernier craquage est un sac Ralph Lauren que j’ai porté seulement deux fois… Mon budget shopping était élevé : je pouvais dépenser jusqu’à 300 € par mois, et j’avais du mal à me restreindre. J’ai essayé de revoir mon mode de consommation, et je pense de plus en plus à l’écologie. C’est une question que je ne me posais pas du tout avant, alors qu’aujourd’hui, je tente d’acheter moins, plus durable, et j’ai arrêté la fast fashion. À l’année, je dirais que j’ai lissé mon budget shopping à 50 € par mois. »

Cette considération écologique s’étant désormais à sa consommation en général : elle explique ne toujours pas avoir allumé le chauffage chez elle, manger beaucoup moins de viande… « Écologie et économies, c’est important à 50/50 pour moi ! » assène l’étudiante.

Côté loisirs, elle compte environ 50 € par mois pour s’acheter ponctuellement des e-books, payer son abonnement étudiant pour avoir accès au cinéma illimité à 17 €, mais aussi 25 € de jeux de tirage ou de grattage en ligne.

Elle compte 25 € de budget mensuel pour des manucures, et explique acheter une ou deux fois par an 50 € de produits de soin spécifiques pour ses cheveux crépus.

Les économies d’Allyson

Chaque mois, Allyson place des économies sur un Livret d’Epargne Populaire :

« Je me force à mettre 350 € de côté par mois. Ces économies me servent d’épargne d’urgence, et le surplus sera pour mes futures vacances, par exemple. Je pioche parfois dans cet argent. J’ai choisi d’économiser petit à petit plutôt que de combler mon découvert une fois pour toutes. Je préfère avoir une épargne d’urgence et me restreindre chaque mois jusqu’à ce que je n’aie plus de découvert. »

Elle a aussi mis en place un prélèvement automatique de 75 € par mois sur une assurance-vie.

Elle économise en vue de devenir propriétaire dans les années à venir :

« J’aimerais acheter un appartement bientôt, et je vais commencer à mettre de côté sérieusement pour ce projet en 2023 »

Merci à Allyson d’avoir répondu à nos questions !