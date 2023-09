Affaire Rubiales : Jorge Vilda, ex-sélectionneur des Espagnoles, est mis en examen

L’ancien sélectionneur de l’équipe féminine de football espagnole a été inculpé, aux côtés d’autres membres de l’entourage de Luis Rubiales. On le suspecte d’avoir exercé des « pressions constantes et répétées » sur Jenni Hermoso et ses proches pour « justifier et approuver » le baiser forcé que lui a asséné l’ex-président de la fédération de football.

Il avait été limogé début septembre. L’ancien sélectionneur de la Roja, Jorge Vilda, proche de Luis Rubiales, a été mis en examen dans le cadre de l’enquête visant l’ancien président de la RFEF. Ce dernier avait embrassé de force la joueuse Jenni Hermoso fin août, lors de la finale de coupe du monde dont les Espagnoles étaient sorties triomphantes.

Des pressions sur Jenni Hermoso et son entourage

Remplacé par Montse Tomé depuis son limogeage, l’ex-sélectionneur, dont les méthodes étaient vivement critiquées par ses joueuses, est notamment accusé d’avoir exercé des pressions sur Jenni Hermoso et son entourage pour étouffer l’affaire.

Deux jours avant l’inculpation de Vilda, le juge a auditionné le frère et une amie de Jenni Hermoso. Selon une source judiciaire, tous deux ont confirmé que la joueuse n’avait pas consenti et qu’elle faisait l’objet de pressions, comme ses proches, de la part de Rubiales et de son entourage professionnel. La presse espagnole affirme par ailleurs que le frère de la joueuse aurait indiqué avoir subi des pressions de la part de Vilda précisément.

D’autres membres de l’entourage de Rubiales sont mis en examen

Initialement convoqués en qualité de témoins, le directeur de la sélection masculine, Albert Luque, et le responsable du marketing de la fédération, Rubén Rivera, ont également été mis en examen, a ajouté le tribunal ibérique dans un communiqué.

Luis Rubiales, qui a démissionné de son poste le 10 septembre, est dans le viseur de la justice pour « agression sexuelle » mais aussi « coercition » suite aux pressions dénoncées. L’ex-patron du foot espagnol, qui continue d’affirmer que son geste était consenti, a lui été entendu le 15 septembre et n’a depuis plus le droit de s’approcher à moins de 200 mètres de la joueuse.