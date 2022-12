À Cuba, les femmes sont (enfin) autorisées à faire de la boxe en compétition

Jusqu’à présent, dans le pays que l’on surnomme l’île de la boxe, seuls les hommes pouvaient rêver à une carrière de boxeur. Mais avec l’arrivée des Cubaines sur le ring, c’est le paysage mondial de la boxe qui pourrait bientôt être transformé.

Les Cubaines font leur entrée sur le ring. Désormais, à Cuba, les femmes sont autorisées à faire de la boxe. Selon l’AFP et L’Equipe, l’annonce a été faite lundi 5 décembre par la voix d’Ariel Sainz, vice-président de l’Institut cubain des sports (Inder). Lors d’une conférence de presse, ce dernier a ainsi déclaré : « Aujourd’hui, nous rendons publique l’autorisation de la boxe féminine dans notre pays. » Une nouvelle historique pour Cuba, surnommée l’île de la boxe.

Cuba, l’île de la boxe

Avec 80 titres mondiaux et 41 titres olympiques, Cuba est la puissance mondiale de la boxe. Actuellement, c’est d’ailleurs un Cubain, Tony Cruz, qui peut se vanter d’être le tenant en titre Olympique, auquel il cumule celui de triple champion du monde. Malgré cet amour des gants, la pratique était, jusqu’à présent, interdite aux femmes. Une frilosité empreinte de machisme et propre à la boxe, car Cuba était déjà représenté dans les catégories féminines de toutes les autres disciplines sportives, y compris la lutte et l’haltérophilie depuis 2006. Mais les autorités sportives estimaient la pratique de la boxe trop dangereuse pour les femmes, alors autorisées à taper dans des sacs et à monter sur un ring à condition que cela demeure une pratique en amateur.

Les femmes enfin autorisées à boxer en compétition

La décision d’autoriser les boxeuses à entrer en compétition marque un tournant pour les femmes cubaines, mais également pour la boxe en général. Ariel Sainz a ainsi salué « une étape importante dans le développement » de la boxe cubaine ainsi que dans « l’autonomisation des femmes ». Mais si les boxeuses sont à l’image de leurs homologues masculins, c’est aussi le paysage mondial de la boxe qui va se trouver transformé par leur entrée en compétition. La réponse ne devrait pas se faire attendre. La première équipe de boxe féminine cubaine sera présentée lors des Jeux d’Amérique centrale de San Salvador, en mai 2023.

Visuel de Une : Unsplash / Arisa Chattasa