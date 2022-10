4 erreurs à éviter pour faire durer sa lingerie

Se faire plaisir en achetant de la belle lingerie, c’est bien. En prendre soin pour rentabiliser son achat, c’est mieux. Voici quatre maladresses courantes qu’on peut éviter facilement pour entretenir sa lingerie et qu’elle nous dure longtemps.

Vous avez déjà pleuré parce que votre soutien-gorge favori ou votre petit tanga fétiche commençaient tout doucement à perdre de leur superbe ? Dans ce cas cet article va certainement vous apporter du réconfort quant à vos prochains achats de lingerie, et vous donner de précieux tips pour faire durer vos parures préférées.

Fermez les yeux et mettez-vous en condition. Vous entrez dans votre boutique de lingerie de prédilection, par exemple RougeGorge. Vous ne savez pas où regarder tellement les modèles proposés sont époustouflants. Heureusement, vous êtes aiguillés par une vendeuse aux petits soins, qui vous indique un ensemble de lingerie qui devient immédiatement votre nouvelle pièce préférée.

Soutien-gorge sans armature foulard noir ALOA, RougeGorge, 34,90 €

Vous vous rendez en cabine, l’hôtesse de vente vous propose de prendre vos mensurations, et vous indique la taille idéale pour votre morphologie en haut et en bas. En résumé, cet ensemble RougeGorge est beau et confortable. Parmi les étiquettes de l’article, vous en observez une qui sort de l’ordinaire : Agissons avec transparence.

Ce rêve prend un tournant responsable que vous n’aviez pas envisagé, mais gardez les yeux fermés tout ceci promet d’être intéressant. Cette étiquette est un label qui garanti que les pièces que vous avez sélectionnées sont composées à 40 % de fibres recyclées et qu’elle est aussi certifiée Oeko-Tex Standard 100. En résumé, elle sera confortable et sa matière ne contiendra pas de substances nocives pour votre corps.

Vous rentrez chez vous, satisfaite de vos achats, et vous vous mettez en tête de laver votre nouvelle parure pour pouvoir vous y glisser dès le lendemain. Et là une avalanche de questionnement s’abat sur vos épaules, quels sont les erreurs à ne pas reproduire pour conserver ce chef-d’œuvre ?

Ne pas préparer sa lingerie avant de la mettre en machine

Avant même de vous inquiéter de la lessive ou du savon que vous allez utiliser pour le lavage, des points essentiels sont à prendre en compte. En premier, penser à agrafer votre soutien-gorge au niveau le plus serré. Dans le cas contraire, vous vous exposez à des trous ou déchirures dans d’autres vêtements présents dans le tambour. En second, un filet de lavage est fortement recommandé. Dernière chose et pas des moindres, pensez à trier les couleurs pour avoir tout bon.

Body sans armatures dentelle cerise, RougeGorge, 39,90 €

Mettre sa lingerie en machine à plus de 30°C

Gardez quand même en tête qu’il est toujours conseillé de laver sa lingerie à la main et qu’il est inutile de laver ses soutien-gorges tous les jours (vous pouvez les porter jusqu’à trois jours). Mais pour un passage en machine réussi, optez pour un programme délicat à 30°C maximum. Dans le cas contraire, vous risquerez d’abîmer les fibres.

Si vous vous lancez dans un lavage à la main, utilisez seulement de l’eau froide et un savon doux. Inutile de laisser tremper pendant des heures votre culotte, le tissu se ramollira jusqu’à s’abimer. Une dizaine de minutes suffit.

Utiliser un sèche-linge pour votre soutien-gorge

C’est peut-être un détail évident pour vous, mais pour votre brassière en dentelle ça veut dire beaucoup. La lingerie dans un sèche-linge, c’est interdit ! Cela abîme les dentelles et détend les élastiques : vous pourrez donc dire au revoir au confort de votre pièce favorite, voire à son maintien si vous persévérez dans cette voie.

Quant à l’essorage, ayez à l’esprit qu’il ne faut pas le programmer à plus de 800 tours par minute, sinon cela peut également causer des ravages. Il n’y a pas de secret, prenez votre mal en patience, et mettez votre parure à sécher à plat.

Tordre son soutien-gorge dans tous les sens pour l’essorer ou l’enfiler

C’est sûrement l’astuce la plus difficile à appliquer puisque vous faites peut-être l’inverse par réflexe : torde dans tous les sens votre sous-vêtement tout juste sorti de la machine à laver dans le but de l’essorrer.

Si votre lingerie perd de l’eau, placez plutôt une bassine en dessous pour recueillir les gouttes, après l’avoir préalablement étendu à plat. Sinon, n’hésitez pas à l’étendre à même une serviette pour recueillir le surplus d’eau.

Plus tard, quand votre soutien-gorge aura séché, essayez de l’agrafer dans le dos. Même si l’irrésistible tentation de l’attacher devant puis de le tourner est présente. Cela évitera de le fragiliser.

Soutien-gorge sans armatures orange, RougeGorge, 34,90 €

Toutes ces recommandations vous paraissent certainement abusives, mais il s’agit de faire durer le rêve plus longtemps afin que vous profitiez de votre lingerie à l’infini. Ce sont ce type de petits gestes qui vous permettront de vous inscrire sans même vous en rendre compte dans une démarche plus durable.

En effet, en conservant votre lingerie plus longtemps, vous aurez le besoin de la remplacer moins souvent. Ainsi, vous faites moins de déchet, et vous faites baisser votre consommation. Elle est pas belle la vie !

