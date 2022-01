10 robes vertes magnifiques pour adopter la couleur la plus cool de l’année

Le vert est sans aucun doute LA couleur de l’année. Pantalons, jupes, manteaux… On la voit partout. Mais cette fois, c’est surtout les robes qui nous intéressent !

On dit que le vert est la couleur de l’espoir. Et entre la recrudescence du Covid, les élections à venir et tout le reste, de l’espoir, on en a bien besoin en ce moment.

Du coup, on s’est dit qu’on allait vous faire une petite sélection de robes vertes, qui, on peut le dire, remontent un tout petit peu le moral rien qu’à les regarder. Go !

Robe verte à manches bouffantes de Rotate Birgen Christensen

Avec ses manches bouffantes dramatiques et sa couleur intense, la robe Rotate Birgen Christensen fait partie du top de notre sélection. Construite dans un tissu en 100% viscose, elle saura accueillir les beaux jours à venir à bras grands ouverts.

Robe verte manches bouffantes, Rotate Birgen Christensen, 214,69 €

Robe longue à fleurs de & Other Stories

Cette petite robe fleurie est parfaite pour la mi-saison. Avec ses manches longues, elle permet de rester protégée du froid et sa couleur verte plutôt sobre s’accorde très bien avec un manteau de couleur écru !

Vous avez peur que son col ouvert découvre votre cou ? Vous pouvez ajouter, en-dessous, un sous-pull léger écru pour booster votre allure 1970s.

Robe longue à fleurs, & Other Stories, 99€

Robe fluide de Bobo Choses

Si vous aimez le style bohème/chic à la Carrie Bradshaw dans And Just Like That, cette robe Bobo Choses est faite pour vous. Large, vaporeuse, cette création ultra confortable, à porter aussi bien en hiver qu’au printemps, va booster votre style de ce début d’année grâce à son incroyable versatilité.

Robe fluide, Bobo Choses, 58,10€ au lieu de 83€

Robe plissée verte de Mango

Magnifiquement bien réalisée, cette robe signée Mango est une merveille de fluidité. Et l’avantage, c’est que vous pouvez aussi bien la porter seule, qu’avec le pantalon qui lui est assorti.

Robe plissée verte, Mango, 71,46€

Longue robe verte de Reformation

Élégante, cette robe portefeuille à l’allure vintage est signée Reformation. Avec sa jolie couleur verte et son tissus à micro-poids, elle incarne la pièce parfaite si vous avez envie d’un look chic empreint d’une touche désuète.

Longue robe verte, Reformation, 357,18€

Robe structurée de Zara

Avec son col carré, ses jolis boutons dorés et son tissu effet tailleur, cette petite robe verte signée Zara est une jolie pièce à porter avec un blazer et une paire de bottes à hauteur des genoux.

Robe structurée, Zara, 49,95€

Robe imprimée de Ganni

Ganni fait partie des marques les plus trendy du moment. Et si vous avez envie d’investir dans une pièce qui en vaut vraiment la peine, nous vous conseillons cette jolie robe longue drapée de fleurs vertes pastel dont l’élégance est in-con-tes-table.

Robe imprimée, Ganni, 297€

Robe portefeuille en satin de H&M

Simple, élégante, facile à porter, cette robe portefeuille signée H&M rivalise avec des pièces de marques plus haut de gamme tant sa réalisation est millimétrée. À porter avec une paires de sneakers ou des sandales à petits talons (à certaines occasions), elle offre la dose de chic dont on a toujours besoin.

Robe portefeuille en satin, H&M, 49,99€

Robe vichy de Faithfull The Brand

Dernière pièce mais pas des moindres : la robe vichy aux manches bouffantes de la marque Faithfull The Brand. Une pièce purement estivale — et pas donnée — qu’il faudra garder précieusement en attendant le printemps ou l’été. Moment où vous pourrez (enfin) la porter lors de vos vacances au bord de mer…

Robe vichy, Faithfull The Brand, 367€

Crédits de l’image de une : @abimarvel, @leoniehanne, @iremorby.

