Ce site anti-procrastination vous poussera à écrire… sous peine de conséquences

Je crois que j’ai été traumatisée par Microsoft Word.

Ce logiciel dont je me suis pourtant servie pendant des années, à la fois pour mes cours et mes écrits personnels, me reste en mémoire comme une chierie sans nom.

La mise en page semble foirer perpétuellement, les images font tout sauter, il souligne en rouge des mots qui existent et refuse d’ajouter des néologismes au dictionnaire…

Soit je suis maudite, soit c’est Microsoft Word qui l’est.

J’ai donc depuis longtemps abandonné cet outil de Satan pour partir en quête du Saint Graal des gens qui aiment écrire, mais aiment aussi procrastiner : le traitement de texte parfait.

Le petit monde des traitements de texte alternatifs

Dans la vie de tous les jours, j’utilise les outils de madmoiZelle qui sont finalement très bien. C’est là-dessus que je tape ces lignes.

Mais parfois, un sujet très personnel ou un manque de concentration m’empêchent d’être productive. Les onglets qui clignotent attirent mon œil, les notifications me perturbent, je suis toujours tentée de cliquer ailleurs…

Heureusement, je ne suis pas la seule à avoir ce souci, et des gens plus doués que moi ont créé des outils qui me correspondent.

Il y a d’abord OmmWriter, que j’ai découvert sur madmoiZelle. Ce traitement de texte est épuré, occupe l’intégralité de l’écran, et ses quelques options visent au minimalisme pour faire la part belle à l’essence de l’écriture.

Et puis il y a la version vénère, FlowState, qui vous avait fait pousser des cris horrifiés quand je vous l’ai présentée !

Car FlowState ne se contente pas d’inviter à l’écriture en masquant le reste des applications pour créer un cadre épuré, non… L’application efface carrément ce que vous avez tapé si vous faites une pause trop longue.

J’utilise rarement FlowState, mais il m’arrive quand même d’y avoir recours quand je veux pondre un texte brut, sans réfléchir, et le retravailler ensuite.

Et préparez-vous, parce que j’ai trouvé pire !

Write or Die, le traitement de texte infernal

Write or Die (Écris ou meurs) porte bien son nom.

Sur le site Write or Die est disponible la troisième version de ce drôle d’outil qui ne se contente pas d’effacer vos écrits si vous tardez à faire courir vos doigts sur le clavier…

Ce traitement de texte, au bout d’une période définie, génèrera des bruits violents dans vos oreilles, fera apparaître des images dérangeantes ou vous punira en effaçant les voyelles de ce que vous avez déjà tapé !

Bien sûr, c’est vous qui réglez tout : les « châtiments » sont à sélectionner dans une liste, tout comme votre objectif en nombre de mots et le temps que vous vous donnez pour l’atteindre.

La version 2 de Write or Die reste la plus aboutie à ce jour

J’ai testé Write or Die en réglant le son sur « Alarming » et les images sur « Spiders ». J’ai volontairement choisi un délai très court pour voir assez vite la punition arriver. (C’est donc ça le BDSM ?)

Eh bien ça n’a pas manqué, au bout de quelques minutes d’inactivité, l’écran est devenu rouge et des sonneries stridentes, violentes, ont envahi mes oreilles sans préavis !

Par contre, jamais des images d’araignées ne sont apparues. La fonctionnalité ne semble pas marcher chez moi. Je ne suis pas sûre d’être vraiment déçue, pour être honnête…

La personne derrière Write or Die l’a conçu pour aider les gens ayant du mal à se focaliser sur l’écriture, en prenant la partie du bâton plutôt que la carotte.

Cela dit, il existe aussi des récompenses et un mode « stimulus » fait pour encourager l’inspiration, un peu à la manière d’OmmWriter !

Je me demande où s’arrêtera la frénésie anti-procrastination… si ça se trouve, la prochaine appli préviendra la police et la BAC viendra tambouriner à votre porte si vous bloquez au bout de 15 lignes.

Alors, prêt·es à vous faire du mal sur Write or Die ?

