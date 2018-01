Interview avec le casting de SKAM, la série norvégienne à voir absolument

En novembre, avec Alison, on a eu la chance de rencontrer une partie du casting de SKAM.

C’était à l’occasion de leur venue en France pendant le festival Series Series — un évènement dédié aux séries européennes.

Interview avec l’équipe de la série SKAM

L’euphorie était à son comble quand Alison m’a annoncé qu’il était possible de faire une interview et on était un peu stressées une fois que c’était validé, mais finalement tout s’est déroulé à merveille.

On a eu l’occasion de discuter avec Josefine Frida Pettersen (Noora), Iman Meskini (Sana), Ina Svenningdal (Chris), Carl Martin Eggesbø (Eskild) et Marianne Furevold, productrice de la série.

La satisfaction !

Avec eux, on a discuté de ce qui nous a touchées, mais aussi des coulisses d’une série aussi atypique que SKAM, avec tout l’aspect réseaux sociaux.

J’espère que ça te plaira et t’intéressera autant qu’on a kiffé faire cette interview !

