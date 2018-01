Les Animaux Fantastiques 2 devrait sortir en novembre 2018, et je suis À ÇA de boycotter la franchise entière. Franchement, je suis la plus fervente défenseuse de la liberté artistique dans ce monde, vraiment, je suis pour que l’on s’amuse dans la fiction, sans limites ou presque.

Donc, je me moque pas mal des choix de casting, des réinterprétations des différents univers, au nom de cette liberté artistique. Je me compte — attention, scandale en approche : parmi les fans de Alice au pays des merveilles version Tim Burton.

Voilà, je l’assume. C’est dire si je suis vraiment très ouverte à toutes les libertés artistiques prises avec une oeuvre, quelles qu’elles soient.

Mais David Yates, le réalisateur des Animaux Fantastiques 2, a poussé le bouchon beaucoup trop loin.

Je suis en colère contre David Yates car c’est par ses déclarations que le scandale arrive, mais peut-être que la décision n’est pas la sienne à la base.

Peu importe, lorsque le crime est grave, le peuple crie son besoin de sang et réclame un coupable. Je vous donne donc : la tête de David Yates sur un plateau d’argent.

Attendez un peu de découvrir l’objet de mon indignation. Le réalisateur des Animaux Fantastiques a révélé la traduction française du terme « muggle », et c’est une ignominie.

Un peu de contexte : dans le premier film, l’action se déroulait aux États-Unis. Le terme « muggle » était trop british pour être repris dans la bouche de personnages américains, il a donc été traduit en « no-maj », abréviation de non magical people.

Ok pourquoi pas, américanisez le lexique magique d’Harry Potter si vous voulez, après tout.

Pour le deuxième film, l’action se déroulera à Paris. Des personnages parleront logiquement français. Sauf que la traduction française de « muggle » existe déjà, bien sûr. C’est moldu, comme chacun sait.

TOUT LE MONDE sait ça.

TOUT LE MONDE SAUF DAVID YATES.

Le réalisateur a révélé que la traduction française de « muggle » dans le film serait « non-magique ».

Je. « Non magique ». Mais quel est cet affront ? Cette insulte ? CET OUTRAGE ? Je ne décolère pas.

Pourquoi avoir opté pour une traduction littérale de la traduction américaine, alors qu’il existait déjà une EXCELLENTE traduction française ? Je ne sais pas.

Why won’t use « moldu » like in the French translations of the books ?

— Morgan Beauboucher (@Beaubo_m) January 18, 2018