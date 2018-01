Maud Bettina-Marie amoureuse au premier regard dans « Je suis le coup de foudre »

Cet article a été rédigé dans le cadre d’un partenariat avec le Nikon Film Festival.

Conformément à notre Manifeste, on y a écrit ce qu’on voulait.

Après Juliette Tresanini, c’est au tour de l’autre moitié de Parlons Peu, Parlons Cul de participer au Nikon Film Festival 2018.

Maud Bettina-Marie a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube, il y a quelques jours pour annoncer sa participation au Nikon.

Maud Bettina-Marie et Keyvan Khojandi, le coup de foudre ?

Clique sur l’image ou sur ce lien pour voir le court-métrage

Dans ce court-métrage, elle est fleuriste et voit débarquer pour la première fois un homme portant un col roulé (interprété par Keyvan Khojandi, oui, oui, le frère de Kyan).

Directement, c’est le coup de foudre. Je peux la comprendre, les cols roulés ça me fait le même effet.

Elle s’imagine alors vivre milles aventures trépidantes avec lui — comme lui envoyer des textos avec des cœurs ou faire des batailles d’oreiller.

Une comédie romantique comme on les aime… ou presque ! Je ne t’en dis pas plus et te conseille de visionner le court pour te faire ton avis.

Si ça t’a fait rire, ému•e ou que toi aussi, tu aimes les cols roulés, je te propose de soutenir Maud Bettina-Marie en votant pour elle.

