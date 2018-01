Marion Séclin lance sa chaîne YouTube !

Marion Séclin, c’est un nom que vous connaissez très bien sur madmoiZelle puisque vous avez pu la découvrir en 2013 dans les Madgyver !

Ça a été le début d’une belle histoire d’amour avec madmoiZelle et plus généralement avec l’Internet, puisqu’elle a pu montrer toute l’étendue de son talent et la qualité de ses bonnes idées dans des chaînes comme Studio Bagel, String Theory, ou encore Unicon.

Marion Séclin dévoile sa chaîne YouTube dans un premier teaser

La bonne nouvelle, c’est que Marion a décidé de suivre désormais ses propres envies et de lancer ses projets à elle en lançant sa chaîne YouTube.

Elle dévoile son projet dans un premier teaser plein d’auto-dérision et de clins d’œil (notamment par rapport à ses vidéos féministes), garni de quelques visages bien connu tels que Fabrice Florent (c’est qui mdr), Ivan Bédé (sa tête me dit quelque chose), PV Nova, Juliette Katz, Boulette, et bien d’autres.

Là où le projet est très fort, c’est que Marion s’était elle-même déclarée dans sa conférence TedX « championne de France de harcèlement en ligne ». Est-ce que ça l’empêche d’ouvrir une chaîne YouTube ? Pas du tout. Respect.

Alors bonne route Marion, et bravo ! Quant à celles qui hésitent encore à se lancer, voilà une initiative qui devrait vous inspirer !

À lire aussi : Marion Séclin te présente ses culottes dans notre tout premier Slip Style !