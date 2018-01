Un livre illustré rend hommage à Montréal dans toute sa beauté et sa gaieté

Que tu viennes de Montréal, que tu rêves d’y aller, que tu y aies passé quelques jours, mois, années, ou que tu aimes simplement les belles images, ouvre grand tes yeux !

Clique sur l’image pour te procurer le livre

Le livre Les saisons de Montréal de Raphaëlle Barbanègre aux éditions de la Pastèque est un délice d’illustration, de paysage et d’architecture !

Une immersion illustrée au cœur de Montréal

Le livre nous emmène à la découverte de lieux emblématiques de Montréal, tels que le mont Royal, l’Oratoire Saint-Joseph, Saint-Michel ou le Jardin Botanique.

Le style d’illustration est très pop et ne lésine par sur les couleurs, apportant beaucoup de vie et de gaieté aux images :

On traverse les saisons au fil des pages, entre deux spécialités culinaires et autres activités à faire. La vie montréalaise est décrite dans toute sa dynamique et son enthousiasme !

Pour te procurer ce livre, rendez-vous sur Place des libraires, Amazon ou la Fnac !

