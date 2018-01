Liberté, égalité et fraternité sont dans l’espace (non, ce n’est pas une blague)

Jeudi 18 janvier est sorti un nouvel épisode sur la chaîne YouTube String Theory. Une fois de plus, c’est Florence Porcel qui nous parle des planètes de notre système solaire dans son émission Spatialiste. Pour le vingtième épisode, elle nous envoie tout droit sur Neptune !

Alors attache ta ceinture, mets donc ton scaphandre, et prépare-toi au décollage. 5, 4, 3, 2, 1…. ATTENDS !

Avant de partir pour un voyage interplanétaire, il faut une préparation de pro, mais justement, madmoiZelle est là pour toi avec la Grosse Teuf de l’espace qui a lieu ce soir !

SI C’EST PAS BEAU ÇA ?

Viens donc t’entraîner avec nous à la Belleviloise aux activités habituelles de tout cosmonaute, de type karaoké, danse ou te faire maquiller. C’est important de suivre une préparation intensive.

Voilà, maintenant que tu as pris tes places, tu es fin prête pour suivre Florence Porcel dans les méandres de l’Univers.

Cap sur Neptune !

Après avoir vu cette vidéo, tu vas clairement pouvoir frimer dans tous types de discussion.

Mise en situation : Tu effectues un trajet assez long et tes compagnons de voyage s’impatientent. Exclame-toi donc « Il faut relativiser, ce n’est pas comme si nous allions sur Neptune ! ».

Autre exemple : Ton avion est coincé pour causes d’intempéries. Va donc voir le personnel de bord, et demande-leur de « faire un effort, sur Neptune, vous ne pourriez pas vous plaindre pour un simple ouragan, voyons ».

Dernière possibilité : Tu bois un café oklm avec le Président de la République. Prends un ton nonchalant, et pose ça là : « La devise de la France est interplanétaire, même dans l’espace on retrouve nos valeurs. Et c’est normal, puisque TMTC frérot, nous sommes la Nation française ».

Bim, direct tu deviens ministre.

(Attention : je te déconseille fermement de suivre mes conseils. Car c’est du second degré, cette température si peu connue)(sauf sur Neptune, peut-être).

À défaut de rendez-vous avec Monsieur le Président, tu peux aussi nous donner ton avis sur cette vidéo… En direct à la Grosse Teuf !

Allez, à ce soir pour le grand décollage !

