L’Émifion, c’est fini : SML et Navie vous disent merci !

Et voilà, je vous le dis comme on arrache un sparadrap : l’Émifion c’est fini — mais on va pas se dire au revoir comme sur le quai d’une gare (désolée, j’étais obligée).

Tu as peut-être suivi l’Émifion depuis sa toute première bouture à la Nuit Originale.

Tu as sûrement ri en écoutant Navie raconter ses pires histoires de dating. Tu étais sans aucun doute fasciné par les divers accents et expressions de Sophie-Marie Larrouy, aka SML.

Surtout, l’Émifion ça t’a appris des choses sur toi-même, ça a démarré des conversations que tu n’aurais peut-être pas eu de sitôt avec ta ou ton partenaire, ça t’a décomplexé•e.

Tu t’es dis qu’on aurait dû t’apprendre ça à l’école, tu aurais moins bien galéré lors des débuts de ta vie sexuelle.

Ou, par chance, tu as découvert l’Émifion avant même d’avoir une vie sexuelle et tu as abordé ta première fois avec plus de sérénité.

Bref, l’Émifion, c’est un podcast à mettre entre toutes les mains. C’est 45 émissions avec des invité•es tous plus cools les uns que les autres et des conseils qui resteront longtemps dans un coin de ta tête.

Il paraît que toutes les bonnes choses ont une fin, et l’Émifion n’échappe pas à cette règle. Navie et Sophie-Marie ont décidé d’arrêter l’Émifion, pour se consacrer à d’autres projets.

C’était formidable le temps que ça a duré, alors merci pour tout ce que vous avez fait, Sophie et Navie !

Avant d’arriver chez madmoiZelle, je vous regardais avec attention, et maintenant, c’est moi qui écrit le chapitre de clôture de ce génial podcast que vous avez porté à bout de bras — je vais pas vous cacher que ça fait bizarre.

Bien sûr, elles n’allaient pas s’en aller comme ça. Elles ont tenues, chacune, à vous remercier avec quelques mots.

Et nous, on vous aime.

On vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, on vous souhaite, plus que tout, car on n’aura de cesse de le répéter, Émifion ou pas, d’être votre propre amoureuse ou amoureux. Vous êtes magnifique tel•les que vous êtes. N’oubliez jamais ça.

Nous tenions à vous témoigner le bonheur que ça a été pour nous de créer ce podcast et de vous retrouver régulièrement pour parler de tout sans tabou. On a eu le droit à tout : des fou rires, des moments d’émotions et de chocs aussi.

Salut les oiseaux,

C’est pour vous dire qu’on tire le rideau sur l’Émifion, ce podcast au nom improbable et à la meilleure communauté ever.

Merci à toutes et tous les Émifioners autour du monde d’avoir fait de nos mardis soirs pendant deux ans et demi des moments de réflexion, de rigolade, de nous avoir obligées à nous remettre en question tout le temps. On n’a pas arrêté de fumer mais on a lu tous vos messages, lu tous vos commentaires, et on a appris mille trucs grâce à vous.

Il vous reste à réécouter ces 40…42 ? (NdLouise : 45 !) Je saurai jamais exactement, big up à Louisounours de m’avoir soufflé le nombre à chaque fois, une seconde et demie avant l’antenne, d’avoir géré toutes vos interventions avec précision et en Rangers.

Merci à la mad team, Fab, Clémence, Mymy, Véro, Christelle et Léa d’avoir œuvré pour la bonne marche du podcast, et merci à vous de nous avoir supportées, qu’importe l’état dans lequel on prenait le micro !

Restez connected people, on n’est pas à l’abri d’essayer de vous intéresser encore dans d’autres domaines, et pour finir, pour le dur du noyau des Emifioners : brouilllllllard, RONDADE.

❤ Merci les oiseaux ❤

On se retrouve ça et là, bientôt.